A 33ª feira BTL reuniu 1,4 mil expositores, entre eles estava o presidente da FC&VB-RJ, Guilherme Abreu junto com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a TurisRio entre outros parceiros - Divulgação/Tatiana D'angelo

Publicado 24/03/2022 11:17

Macaé - A 33ª feira BTL (Bolsa Internacional de Turismo) foi um sucesso. O evento é um dos mais importantes eventos de turismo da Europa ,que retornou depois de 2 anos e recebeu cerca de 70 mil pessoas e 1,4 mil expositores, entre eles estava o presidente da FC&VB-RJ, Guilherme Abreu junto com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a TurisRio entre outros parceiros.



A feira da Bolsa Internacional de Turismo aconteceu em Lisboa do dia 16 de abril até o dia 20 de abril e é referência para o turismo europeu. Além disso, apresenta as capacidades de inovação, oportunidades de novos negócios, antecipação das necessidades do mercado e fortificação de destinos e empresas presentes no mercado português e do mundo.



O presidente Guilherme Abreu colocou o quão importante foi a participação da Federação na Bolsa de Turismo de Lisboa. “Além de estarmos divulgando o nosso Rio de Janeiro, estamos também divulgando todo o interior do estado, com suas particularidades, suas belezas naturais e todos os seus belíssimos destinos turísticos“.



Além disso, Guilherme elogiou o Rio de Janeiro e seus belos destinos, e também agradeceu a oportunidade. “Fico muito grato em estar tendo esta oportunidade em participar e poder ajudar os nossos destinos do interior, a estarem pelo nosso intermédio sendo divulgados aqui”, ele diz.





O presidente da BTL organizou um almoço e contou com a presença do presidente Guilherme da FC&VB-RJ, o presidente da Embratur, a representante da BTL no Brasil e outras autoridades de todo o mundo.



No estante do Rio estiveram presentes o Angra C&VB, RioC&VB com a Roberta Werner, a cidade de Quissamã com o Arnaldo Mattoso.



O estande é uma parceria da Secretaria de Turismo do estado do Rio de Janeiro e da TurisRio, que no evento estavam representando pelo Secretário Gustavo Tutuca e o Presidente Sérgio Ricardo.



Os estantes do Brasil e dos estados foram destaques na feira na parte internacional.



Na oportunidade além de estar divulgando os destinos do estado do Rio de Janeiro, foram estreitados relacionamentos internacionais e prospecção de parcerias.