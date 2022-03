"Estamos avançando nas medidas de desenvolvimento. É a nossa cidade crescendo e voltando a gerar empregos", disse o prefeito de Macaé, Welberth - Divulgação

Publicado 21/03/2022 10:24

Macaé - Indústria de óleo, gás e energia, comércio, construção civil e prestação de serviços. Da expertise conquistada ao longo de quatro décadas de prosperidade do petróleo, Macaé celebra uma nova fase de desenvolvimento, marcada por 12 mil empregos gerados entre 2021 e janeiro de 2022, um marco para o governo que acredita no emprego como verdadeira ferramenta de dignidade e transformação da vida da população.

As ações do poder público já aparecem em dados concretos, como no último levantamento da Firjan, que apontou a cidade como a quarta do ranking estadual, com um saldo positivo de 365 vagas abertas em janeiro – neste que foi o 17º mês consecutivo de alta. Em 2021 foram gerados pela cidade mais de 11,7 mil novas vagas de trabalho.

O levantamento foi feito pela plataforma Retratos Regionais, que registrou ainda a ‘Indústria e Construção’ como a principal responsável pelo aumento das contratações, com 63% de toda empregabilidade do município no ano passado.

De acordo com o prefeito Welberth Rezende, a cidade gerou proporcionalmente quase 12 mil vagas de emprego, avançou na construção de duas termelétricas, se tornou a cidade do saber e a maior produtora de grãos do estado, simplifica processos de instalação de empresas, além de outros saldos positivos que contribuem para este desenvolvimento.

Macaé desponta em todos os cenários e avança em áreas como saúde, educação, agricultura e outros projetos importantes para o crescimento da cidade. Os novos números ainda consolidam a retomada do setor de óleo, gás e energia, recolocando a Capital Nacional do Petróleo entre as regiões de maior interesse global de investimentos no setor.

A cidade ainda pode comemorar o resultado de ser a primeira do estado a ser beneficiada com a instalação da Agência Estadual de Desenvolvimento Econômico - Resolve RJ. O objetivo é a desburocratização de processos que irá contribuir com empreendedores de pequenos e grandes negócios e, com isso, a geração de mais empregos. O espaço será inaugurado no próximo dia 25.

"Estamos avançando nas medidas de desenvolvimento. É a nossa cidade crescendo e voltando a gerar empregos", concluiu o prefeito Welberth.