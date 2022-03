Anúncio do novo DPO - Carapebus foi feito durante uma reunião entre comandante do 32º BPM, tenente-coronel Vinicius Carvalho e com a comandante da 2ª Cia, tenente Gobeti, o vice-prefeito, Marcelo Borginho - Divulgação

Publicado 19/03/2022 11:54

Carapebus - Durante reunião realizada nesta semana com o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), tenente-coronel Vinicius Carvalho e com a comandante da 2ª Companhia da PM, tenente Gobeti, o vice-prefeito, Marcelo Borginho, alinhou detalhes sobre a construção do novo Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) de Carapebus.

Na ocasião, o comandante Vinicius Carvalho deu o aval para o local onde o novo destacamento será erguido, em um terreno cedido pela Estado, que será dividido com a Emater, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. O comando do 32º BPM agora levantará a documentação necessária para o início da obra do novo DPO, será executada com recursos próprios e mão de obra municipal.

O antigo posto – que estava em péssimas condições de conservação - foi interditado pela Defesa Civil no ano passado. Para garantir a presença da PM no município, a prefeitura irá alugar um local temporário para alocar os militares da 2ª Companhia que atuam na cidade, até o término das obras da nova unidade.