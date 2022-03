Devido ao acidente, houve congestionamentos para quem estava a caminho da capital, de 1 km, e também do Espírito Santo, de 3 km - Divulgação

Devido ao acidente, houve congestionamentos para quem estava a caminho da capital, de 1 km, e também do Espírito Santo, de 3 kmDivulgação

Publicado 14/03/2022 19:22

Macaé - Um acidente envolvendo uma carreta, dois caminhões e um automóvel deixou seis pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (14), próximo ao KM 147, na rodovia BR-101, em Macaé-RJ. Assista ao vídeo:

Colisão entre 1 carreta, 2 caminhões e 1 automóvel na BR-101/RJ. A rodovia segue interditada em ambos os sentidos no km 147. #ODia pic.twitter.com/TafRzDep5Q — Jornal O Dia (@jornalodia) March 14, 2022

De acordo com informações da concessionária responsável pela administração da via, o Corpo de Bombeiros socorreu duas pessoas com ferimentos leves e outras duas com ferimentos moderados, ambas foram encaminhadas ao Hospital Público Municipal Dr. Fernando Pereira da Silva (HPM), de Macaé. Outras duas vítimas foram atendidas no local e recusaram a remoção para a unidade hospitalar.



Devido ao acidente, houve congestionamentos para quem estava a caminho da capital, de 1 km, e também do Espírito Santo, de 3 km. A rodovia foi liberada no início desta tarde.