Com a mediação da Justiça e a cessão das informações solicitadas, os ex-prefeitos Riverton e Aluízio devem se apresentar à CEI, composta pelo presidente Amaro Luiz (PRTB)Divulgação

Publicado 14/03/2022 13:52

Macaé - Após terem recorrido à Justiça para não fornecerem informações à Comissão Especial de Investigação (CEI), os ex-prefeitos Riverton Mussi e Aluízio dos Santos Júnior são aguardados a fim de contribuir com as investigações na CPI da BRK. A previsão é que eles compareçam à Câmara Municipal de Macaé, na próxima quinta-feira (17), visando o esclarecimento de indícios de irregularidades no contrato entre a prefeitura e a BRK Ambiental.



Além dos ex-prefeitos, outros dois depoentes devem ser ouvidos nos próximos dias: o presidente do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, Marcos Roberto Muffareg, que comandou a Empresa Pública Municipal de Saneamento (Esane) no início da gestão Aluízio, e o então procurador geral de Licitação de Contratos e Convênios, na mesma época, Jean Vieira de Lima.



Tanto Riverton quanto Aluízio já haviam sido convocados para depor na CPI da BRK, mas alegaram que somente o fariam quando tivessem acesso ao conteúdo das denúncias recebidas pela comissão, na qual eles estariam envolvidos. Com a mediação da Justiça e a cessão das informações solicitadas, eles devem se apresentar à CEI, composta pelo presidente Amaro Luiz (PRTB), a titular Iza Vicente (Rede) e o relator Edson Chiquini (PSD).



Confira a agenda da semana na Câmara de Macaé:



Dia 15 (terça-feira):



10h – Sessão Ordinária



15h – Oitiva com Marcos Roberto Muffareg (CPI da BRK)





Dia 16 (quarta-feira):



10h – Sessão Ordinária



15h – Oitiva com Jean Vieira de Lima (CPI da BRK)





Dia 17 (quinta-feira):



10h – Oitiva com Riverton Mussi (CPI da BRK)



15h – Oitiva com Aluízio dos Santos Júnior (CPI da BRK)