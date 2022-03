Além das substituições das pontes de madeira por estruturas metálicas, estão sendo feitas as recuperações estruturais das cabeceiras das pontes em concreto armado - Divulgação

Além das substituições das pontes de madeira por estruturas metálicas, estão sendo feitas as recuperações estruturais das cabeceiras das pontes em concreto armadoDivulgação

Publicado 08/03/2022 17:44 | Atualizado 08/03/2022 17:45

Macaé - A estrada do Sana, próximo ao Hotel Bom Viver e Fazenda Santa Rosa, segue interditada até às 17h. O objetivo dos trabalhos, que prosseguem nesta quarta-feira (9) das 6h às 17h, é a instalação de duas novas pontes. A Prefeitura de Macaé está substituindo as estruturas de madeira por material metálico. A proposta é proporcionar mais segurança aos motoristas, pedestres e usuários do transporte público.

Os espaços foram preparados para receber as estruturas de 13,5 toneladas, com 15 metros de comprimento e cinco de largura. As estruturas metálicas são maiores que a atual, com capacidade para suportar veículos de grande porte como carretas, máquinas pesadas e guindastes.

Além das substituições das pontes de madeira por estruturas metálicas, estão sendo feitas as recuperações estruturais das cabeceiras das pontes em concreto armado. Os trabalhos de melhorias das estradas da região serrana já contaram, ainda, com as instalações de uma ponte sobre o Rio Sana e outra nas proximidades da Fazenda Santana, no Frade.

As ações são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, por meio das Secretarias Adjuntas de Obras e Interior. A Secretaria de Mobilidade apoia com o ordenamento do trânsito.