Comemoração do dia da Mulher na praça Veríssimo de Mello. Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 08/03/2022 16:44 | Atualizado 08/03/2022 16:53

Macaé - O Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8), ganhou mais um fato para entrar na história: o lançamento do Ceam Itinerante, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim. A Praça Veríssimo de Melo foi o centro das ações realizadas em parceria com diversos órgãos tendo como lema “Em Mulheres me Inspiro, por Mulheres eu Luto!”. A abertura foi com apresentação da Banda Emart, da Secretaria Municipal de Cultura, e mostrou que “A Regra é clara: violência contra a mulher não têm desculpas”.

A coordenadora geral de Políticas para as Mulheres, Jane Roriz, explicou que o Ceam Itinerante estará próximo de todas as mulheres que precisem do serviço e é um marco no município. As equipes do Ceam e dos parceiros atenderam o público durante o evento com orientações, oficinas, jogos educativos e outras atividades mostrando os serviços que oferecem e são de fácil acesso a todas.

O Ceam Itinerante passará por seis lugares até o dia 24, sendo três bairros, dois distritos da região serrana e um assentamento rural. Na quinta (10) estará no Espaço Cria Sana, no distrito do Sana; dia 16, no Cras e UPA Lagomar; dia 17, no Assentamento Cabiúnas; dia 13, no Cras Aroeira; e, no dia 24, no distrito de Córrego do Ouro.

Na praça foram oferecidos serviços do Ceam e dos parceiros como Espaço Mulher Cidadã, Fundação Leão XIII; Centro de Especialidade Odontológica (CEO); Secretaria de Trabalho e Renda; Coordenadoria de Acesso e Gênero; Coordenadoria Especial de Promoção da Saúde dos Animais e Controle de Zoonoses (Cepsacz); Secretarias de Ordem Pública, Mobilidade Urbana, Educação, Saúde e Cultura, e Escola José Rodrigues.

O Ceam Itinerante leva informações e orientações sobre os direitos da mulher, a Rede de Proteção e Atendimento à Mulher, a Lei Maria da Penha e outros. Esses temas foram abordados pela ex-vice-prefeita do município e presidente da União Macaense Solidária no Combate ao Câncer de Mama (Unamama), Marilena Garcia, que discursou no evento.

“A mulher é forte e tem o seu espaço. Precisamos falar sobre a questão da violência contra as mulheres, os casos de feminicídios e os direitos de todas nós. Este evento tem esse papel importante”, disse Marilena. O Ceam ofereceu, ainda, oficina de artes manuais com a instrutora Zélia Pizzo do Espaço Mulher Cidadã e exposição de artesanato produzido pelas artesãs do Espaço Arte Mulher. Também houve a presença de expositores da economia familiar.

A recepcionista Simone Batista Loureiro, 32 anos, quis saber como funciona o Ceam e foi atendida pela equipe. “A gente precisa mesmo ter um serviço que nos atenda quando precisamos. Nunca sabemos quando podemos ser vítimas de violência”, disse. Homens também participaram do evento, aberto a todos. “As mulheres são importantes na nossa vida e merecem toda atenção. Este evento está muito bem organizado. Estou gostando muito de participar”, disse Roberto Viana, 46 anos, casado, pai de duas filhas de 14 e 7 anos.

Jane Roriz disse que o Ceam Itinerante é um projeto que nasceu para ficar e será realizado todos os meses. Segundo ela, a programação do mês de abril está sendo definida e o objetivo é oferecer acesso a todas as mulheres, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual (lésbicas, travestis, transexuais e transgêneros de identidade feminina).

O Ceam faz parte da rede de proteção à mulher de Macaé, que é composta, em parceria, com o Juizado de Violência Doméstica (JVD), Defensoria Pública, Ministério Público; Área Técnica de Vigilância à Violência (Atavi); Curso de Psicologia da Faculdade Católica Salesiana, 32° Batalhão da Polícia Militar (Patrulha Maria da Penha / Guardiões da Vida), 123° Delegacia de Polícia Civil, Instituto Médico Legal (IML), Secretarias Municipais de Mobilidade, de Ordem Pública (Patrulha Maria da Penha / GM), Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito das Mulheres da Universidade Federal Fluminense (Nupedim/UFF), Programa Municipal Saúde do Homem, da Secretaria Municipal de Saúde, entre outros.

O endereço do Ceam é Rua São João, 33, no Centro de Macaé. A equipe oferece acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica). O contato também pode ser feito pelo telefone fixo (22) 2796.1045 ou celular (22) 99817.0976 ou, ainda, via o email [email protected]

Serviços oferecidos no evento:

Mobilidade Urbana – A Coordenadoria de Educação para o Trânsito realizou a Blitz Educativa com a equipe da Patrulha Maria da Penha, Guarda Municipal, Guardiões da Vida (32° BPM), 123° DP e 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros (9º GBM).

CadÚnico – inclusão, cadastramento e/ou atualização.

Coordenadoria de Acesso e Gênero – orientações sobre a coordenadoria e agendamento para retificação do nome social para mulheres trans.

Secretaria de Trabalho e Renda – orientação do Balcão de Emprego e segunda via da carteira de identidade e agendamento.

Coordenadoria Especial de Promoção da Saúde dos Animais e Centro de Zoonoses (Cepsacz) – orientações, oficinas, jogos educativos com a equipe da Educação em Saúde e reforço dos cuidados preventivos contra a dengue, zika e chikungunya com enfoque na saúde da mulher durante a gravidez.

Centro de Especialidade Odontológica (CEO) – oficinas e orientações, distribuição de kits e agendamento odontológico para as mulheres.

Escola José Rodrigues – aferição de pressão e glicose e oficina de mamografia e papanicolau (exame preventivo das mulheres).