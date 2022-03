A Operação Verão visa garantir a segurança dos banhistas nas praias e dos frequentadores das região serrana, bem como dos turistas que ainda estão frequentando a cidade - Divulgação/32º BPM

Publicado 03/03/2022 11:24 | Atualizado 03/03/2022 11:26

Macaé - Após a Operação Carnaval seguir sem maiores ocorrências significativas em Macaé, a Operação Verão segue atuante no município, com ações na região serrana e nas praias, locais que vêm atraindo visitantes nestes dias quentes. O objetivo é reforçar a fiscalização, prevenção e preservação ambiental, além do turismo consciente. A Operação iniciou logo depois do Réveillon e segue até o fim da estação.



A ação acontece nos finais de semana e feriados e o trabalho vem sendo realizado em parceria com as Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana, Ordem Pública (Defesa Civil e Guarda Ambiental) e apoio da Polícia Militar. A Guarda Municipal também vem atuando com a Polícia Militar de forma integrada. O objetivo é otimizar o policiamento.

O Comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar, (32º BPM), Ten. Coronel Fábio Corrêa explicou que, o 6° Comando de Policiamento de Área está apoiando o 32° BPM com mais efetivo do regime adicional de serviço (RAS), policiais que nas suas folgas se voluntariam a trabalhar por uma gratificação pecuniária.

"A Operação Verão visa garantir a segurança dos banhistas nas praias e dos frequentadores das região serrana, bem como dos turistas que ainda estão frequentando a cidade", pontuou o Comandante do 32º BPM. Acrescentando que, neste período, as ocorrências de maior incidência são as de violência doméstica e perturbação do sossego.

Os visitantes da região serrana devem ficar atentos. Entre as recomendações, não é permitido utilizar churrasqueiras nas áreas e proximidades das cachoeiras. Os veículos devem ser estacionados em locais próprios e é preciso ter cuidado com o descarte de lixo, além das práticas como a circulação de carros de som e realização de festas ou encontros que geram aglomerações e cuidados com pedras escorregadias e trombas d 'água.

As áreas que receberam reforço, além dos acessos à Serra, foram as praias de Imbetiba, Cavaleiros e Pecado.

Decreto até 7 de março



Mesmo após o Carnaval, concentrações e desfiles de agremiações e blocos carnavalescos, atividades recreativas que apresentem características comuns ou similares a blocos carnavalescos (e que possam gerar aglomeração de pessoas) continuam proibidos em áreas públicas de Macaé. A medida vale até às 6 horas do dia 7 de março (próxima segunda-feira), e foi publicada no decreto municipal 049/2022, disponível no Diário Oficial do município, no site



As Secretarias de Ordem Pública; Mobilidade Urbana; Fazenda, com a Coordenadoria Especial de Posturas; Saúde, por meio da Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária, atuam na fiscalização.



O decreto também estabelece que os estabelecimentos privados que promoverem atividades carnavalescas, shows e eventos de qualquer natureza, devem observar a limitação de ocupação de 50% da sua capacidade total, assegurando a contenção do acesso ao seu interior e respeitando a distância mínima de 1,5m entre os frequentadores de modo a evitar aglomerações. Também estão sendo seguidas todas as medidas de restrição estabelecidas pelos decretos em período de pandemia do Covid-19, como o uso de máscara e álcool em gel.