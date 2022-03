As identidades dos meliantes não foram relevadas pela PM - Divulgação

Publicado 28/02/2022 17:47

Macaé - Equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) cumpriu, na última semana, dois mandados de prisão em aberto, em Macaé - RJ, no norte fluminense do estado do Rio.

Por volta das 11h30, de terça-feira (22), um homem de 22 anos, tentou fugir ao avistar o patrulhamento da PM, na Rua Acre, nº 26, no bairro Engenho da Praia. O homem, cuja identidade não foi relevada, já tinha a ficha suja, com anotação de violação de domicílio e injúria.

Após ser capturado pela Polícia, não foi encontrado nada de ilícito, na revista pessoal. Mas, o indivíduo apresentada muito nervosismo. A Guarnição então fez contato com a segunda seção que constatou haver em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.



Na tarde do mesmo dia, por volta das 17h, a equipe policial do Grupo de Ações Táticas (GAT), teve a atenção voltada para um veículo com dois indivíduos em atitude suspeita, na Avenida Lobo Junior, no bairro Bela Vista.

A PM informou que, de imediato, foi realizada a abordagem, e em revista ao veículo e nos indivíduos, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao fazer consulta junto a segunda seção, constatou em desfavor de um dos homens, de 29 anos, cujo histórico com o crime é extenso. O elemento possui sete anotações por tráfico de drogas, receptação e ameaça, um mandado de prisão em aberto, onde responde pelos crimes de tráfico e receptação.

As identidades dos meliantes não foram relevadas pela PM. Ambos foram encaminhados à 123ª DP, permanecendo presos. Ninguém ficou ferido.