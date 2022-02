Público de Macaé e Região poderá aproveitar a tradição carnavalesca de um jeito bem seguro - Divulgação

Público de Macaé e Região poderá aproveitar a tradição carnavalesca de um jeito bem seguroDivulgação

Publicado 24/02/2022 12:15 | Atualizado 24/02/2022 12:16

Macaé - A alegria e a animação já tomam conta do Shopping Plaza Macaé, numa das datas mais felizes do ano: o Carnaval. E o centro de compras agita a folia carnavalesca presenteando os clientes com uma programação infantil, para animar toda a família e amigos.

Assim, neste carnaval 2022, o público de Macaé e Região poderá aproveitar a tradição carnavalesca de um jeito bem seguro. O Shopping Plaza Macaé promove o Bailinho do Chirulico, que acontece no domingo e na terça-feira de carnaval (27/2 e 1/3) das 16h as 21h30.

O agito vai rolar no Quintal do Plaza, na área de lazer ao ar livre do Shopping Plaza Macaé, onde o Bailinho do Chirulico - Carnalico consta da seguinte programação: Bloquinho e cortejo carnavalesco, Oficina de máscaras, Happy hour com DJ Jessica Ribeiro, além de Food trucks e outras atividades infantis.

O Coordenador de Marketing do Shopping Plaza Macaé, Rafael Papa, ressalta a sua satisfação em manter viva a tradição carnavalesca, realizando este evento para toda a família macaense e da região. “É uma alegria para todos nós do Shopping oferecer este presente aos nossos clientes”, declarou Rafael, lembrando que o Quintal do Shopping é a área externa de eventos do empreendimento que tem sido amplamente apreciada, e onde serão realizadas várias ações durante todo o ano.

É bom lembrar que o Prefeito em exercício, Célio Chapeta Mattoso, assinou nesta quarta-feira (23) o decreto nº 0492022, determinando medidas de proteção à saúde durante o período de carnaval. Neste sentido, o Shopping Plaza Macaé está autorizado a funcionar com limitação de 50 por cento de sua capacidade total.

O Shopping Plaza Macaé funciona de segunda a sábado das 10 às 22h e aos domingos e feriados as lojas funcionam das 15 às 21h e a Praça de Alimentação, das 11 às 22h. O Supermercado BIG funciona durante toda a semana de 7 às 22h.