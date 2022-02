Segundo o coordenador do "Arte por Toda Parte" em Glicério, Emerson Araújo, a expectativa é atender cerca de 300 pessoas num primeiro momento - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 23/02/2022 11:00

Macaé - O projeto "Arte por Toda Parte" foi lançado na manhã desta terça-feira (22) no Polo de Cultura de Glicério, na região serrana de Macaé. A iniciativa oferece aulas gratuitas, num primeiro momento, de violão, ginástica funcional e circo.

A solenidade contou com a presença do prefeito, Welberth Rezende, e de diversas outras autoridades municipais. Durante a cerimônia houve uma apresentação de alunos do Colégio Municipal Raul Veiga, que cantaram a música "Planeta Água", de Guilherme Arantes.

Nesta segunda-feira, dia 21, foi inaugurado o "Arte por Toda Parte" no Polo de Cultura da Fronteira. A previsão da prefeitura de Macaé é levar o projeto para 10 locais em todo o município, além de organizar uma versão itinerante.

"Este é um equipamento de cultura importante. É mais uma ação de políticas públicas na Serra macaense e faz parte de um processo de reconstrução da região em todas as áreas", afirmou Welberth.

Inscrições, aulas e horários

Segundo o coordenador do "Arte por Toda Parte" em Glicério, Emerson Araújo, a expectativa é atender cerca de 300 pessoas num primeiro momento. As inscrições acontecem de segunda a sexta-feira, em dois horários: de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Para a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos:

- Cópia do comprovante escolar

- Cópia do RG e CPF do responsável

- Cópia e do comprovante de residência

Por enquanto são oferecidas aulas de:

- Violão (livre): segunda e terça-feira, entre 15h e 20h.

- Ginástica Funcional (a partir de 17 anos): segunda e terça-feira, às 16h.

- Circo (infantil e adulto): quinta-feira, entre 15h e 17h.

Incentivo à arte, cultura e esporte

"As atividades nos polos culturais estão retornando, respeitando todas as normas de segurança sanitária. O 'Arte por Toda Parte' possibilita manifestações de diversas expressões artísticas e esportivas. Além disso, busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de ações culturais, esportivas e da ocupação do tempo ocioso das crianças, através da socialização. É uma forma de proporcionar diferentes usos dos espaços públicos", disse o Secretário de Cultura, Leandro Mussi.

Também estiveram presentes o Presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Macaé, Rubem Pereira; o Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Rodrigo da Silva; o Secretário Adjunto de Turismo, Leonardo Anderson da Silva; o Secretário Adjunto de Comunicação, Edvandro da Silva Lameu; o Secretário Adjunto de Cerimonial, Kleber de Almeida Costa; o Secretário Adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio; o Secretário de Agroeconomia, Carlos Eduardo Jardim; o Secretário Adjunto de Pesca e Aquicultura, Jair Gomes de Barcelos Júnior; e o vereador José Geraldo Jardim Filho, o Tico Jardim.