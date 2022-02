Três alunos do CAp Macaé conquistam 980 na Redação do Enem

O tema do último exame do Enem foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". - Divulgação

Macaé - Após a realização da prova, o que mais os participantes ficam ansiosos para conferir são as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado é uma das etapas mais procuradas pelos participantes do exame. Isso porque, com as notas, os estudantes podem participar de diversos programas educacionais como Sisu e Prouni, para ingressarem no ensino superior. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados finais do Enem de 2021 no dia 10 de fevereiro. Em Macaé, o Colégio de Aplicação (CAp), municipal de Ensino Médio, comemora os resultados dos seus alunos que brilharam nas redações com notas entre 880 e 980. A média do CAp se mantém na faixa dos 900 pontos, no Enem 2021 especificamente 907, superando a média nacional que em 2020 foi de 588,7.

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio é composta por diversas questões que são distribuídas em cinco áreas do conhecimento. Há também a nota de redação, uma das que mais pesam na média final. Ela vai de 0 a 1000 pontos. O tema do último exame foi "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

Os alunos que conquistaram excelentes resultados em redação foram: Breno Barbosa Alves – 900, Eduarda Gonçalves Ferreira – 980 , Eydson Ximenes – 980, Gabriel Figueira Lemos – 880, Henrique Campos – 880, Hillary Carollyne Mourão – 960, Ingrid Félix Melo – 920, Janyne Lorrane de Almeida – 860, Jônatas Levi Jorge Fortes – 900, Julia de Menezes Peixoto – 920, Julia de Paula Medeiros – 920, Kaylane Schvartz Beraldini – 880, Luizy Knnup – 900, Luna Serena Thramm Catugy – 940, Maria Carolina Nunes Prata – 880, Mariana Teixeira Cezati – 980, Matheus Ribeiro Maciel – 880, Miguel Madeira Galdino – 860, Obadias Pierre – 860, Thamires Falcão Cardoso – 900 e Werner Lunerburg Filho – 880.

“O resultado do Enem 2021 é a consagração do trabalho dessa equipe, que mesmo em meio à pandemia não deixou de fazer o seu melhor, honrando o lema da nossa escola: Formando para a vida", disse a diretora Vanessa Leal. A diretora adjunta Aline Oliveira destaca que apesar das dificuldades do ensino remoto, o desejo de aprender visto nos alunos fez a equipe superar as dificuldades. “E assim, todos juntos, fomos agraciados com esse resultado tão significativo. Tivemos várias notas boas e três notas maravilhosas. Afinal, como são dois corretores, os alunos que alcançaram 980 receberam 1000 de um dos avaliadores. Realmente nossa família Capiana está radiante com esses resultados”.

A professora de Redação do CAp, Mônica Dias Mello, explica que a preparação começa no 1° ano do Ensino Médio, durante o qual os alunos trabalham gêneros textuais diferentes da redação do Enem, mas essenciais como base. “Isso se estende até a metade do 2° ano. Finalmente, no 3° ano, toda atenção é voltada para as provas dos vestibulares. Nesse período, os alunos são incentivados a produzir semanalmente redações sobre temas variados com base nos critérios do exame”.

Para a professora Mônica, o trabalho de construção de repertório sociocultural é fundamental. “Incentivamos que os alunos leiam, assistam a filmes e séries e estudem mais Literatura e Filosofia para aplicar nos textos. Outro fator determinante é a produção semanal. Nossos alunos com os melhores resultados mantiveram a regularidade mesmo na pandemia. Foi difícil corrigir as redações por Whatsapp, mas valeu o sacrifício”.

Sobre o tema da redação, Mônica disse que apesar de se tratar de um assunto muito relevante para o debate social, o modo como foi abordado prejudicou, certamente, centenas de estudantes. “Os textos de apoio e o vocabulário difícil gerou insegurança, porém nossos alunos demonstraram o preparo necessário”.

Uma das alunas que tirou 980 foi Mariana Teixeira Cezati. “Quando vi que eu havia tirado 980 na redação do Enem, senti uma felicidade imensa, uma sensação de alívio, de dever cumprido. Antes de termos aula de redação para o Enem no CAp, eu tinha muito medo dessa parte da prova e, por isso, sempre busquei aproveitar ao máximo os ensinamentos e dicas que a professora Mônica nos passava. Ela nos falava da importância de fazer redações extras para conseguir uma boa nota, então eu procurava escrever pelo menos uma por semana; o momento de escrever era muito especial: atenção, um pouco de nervosismo e, a cada texto, aprendizados gigantes. Tudo isso ocorreu em meio à pandemia e, apesar dos desafios que ela trouxe, pude contar com o apoio do CAp, com a dedicação dos nossos professores”.

O aluno Eydson Ximendes também conquistou 980 pontos. “Desde 2020, quando iniciei os estudos na segunda série e comecei a estudar com a professora Mônica, recebi um ensino de redação de altíssima qualidade. Mesmo com a pandemia e diante de todas as dificuldades daquele cenário, ela não nos abandonou; muito pelo contrário, ela nos acolheu de forma muito carinhosa e deu uma atenção fundamental a todos os alunos. Ela disponibilizou o número de WhatsApp dela para ser um meio mais rápido de correção das redações e toda semana eu encaminhava uma ou duas e, tempo depois, eu recebia a minha nota”.

A aluna Eduarda Ferreira está muito feliz com sua nota 980. “Recebi muitas dicas referentes a construção de uma redação da professora de produção textual Mônica Dias Mello, a qual me ensinou que não é necessário ter uma escrita rebuscada, mas apresentar e argumentar sobre o tema proposto de forma clara, utilizando-se de repertórios culturais que comprovem a tese apresentada. Estou muito feliz, me sinto vitoriosa e orgulhosa da minha jornada. É muito gratificante ver que todo o meu esforço não foi em vão e que o objetivo foi alcançado”.