Até o momento, a tragédia em Petrópolis provocou mais de 120 mortes - Divulgação/Ricardo Moraes-Reuters

Publicado 18/02/2022 14:15 | Atualizado 18/02/2022 14:20

Em prol da situação de calamidade pública que os petropolitanos estão vivenciando nesses últimos dias, uma equipe da Defesa Civil de Macaé foi enviada para Petrópolis, na manhã de quarta-feira (16), para dar apoio operacional. As equipes atuaram, nesta quinta-feira (17), nos bairros: Estrada da Saudade, Quitandinha, Centro, Caxambu e Castelânea. Os trabalhos incluíram a retirada de pessoas de áreas de risco e corte de árvores para desobstrução de vias.

Uma equipe da Defesa Civil de Macaé foi enviada para Petrópolis, na manhã de quarta-feira (16), para dar apoio operacional Divulgação

O município de Macaé também instalou pontos de arrecadação de doações que serão enviadas às famílias que perderam tudo com a tempestade. A Defesa Civil arrecada até às 19h desta sexta-feira (18), na Praça Washington Luiz, no Centro, garrafas de água mineral de qualquer tamanho e material de limpeza.

Já a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade arrecada gêneros alimentícios não perecíveis, roupas e sapatos até sexta-feira (18), das 8 às 17h, na Praça Veríssimo de Melo, no Centro.

O Governo do Estado está no quarto dia da força-tarefa em Petrópolis. O objetivo é minimizar os estragos provocados pelas chuvas, atuando com limpeza e desobstrução de vias, resgatar sobreviventes e identificar locais de riscos que precisam de interdição e obras emergenciais. Durante a manhã desta quinta-feira (17), o secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, se reuniu com o prefeito Rubens Bomtempo a fim de traçar novas estratégias de atuação e ampliar os serviços a mais regiões da cidade.

O secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, percorreram locais que poderão receber obras emergenciais do Governo do Estado Divulgação



A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) também atuou a fim de minimizar os danos da população de Petrópolis. Foram aprovadas pelo Parlamento Fluminense e sancionadas leis de apoio a Petrópolis, em menos de 48 horas das fortes chuvas que atingiram o município.



O Deputado Estadual Chico Machado (PSD), discursou na Alerj enaltecendo o trabalho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tragédia de Petrópolis, após as fortes chuvas desta terça-feira (15) Reprodução/Instagram



O Deputado Estadual, macaense, Chico Machado (PSD), discursou na Alerj, na sessão de quarta-feira (16), sobre as medidas urgentes de amparo à população petropolitana.



“Gostaria de parabenizar a iniciativa do Projeto de nosso Presidente, André Ceciliano, e aos colegas parlamentares por se unirem nessa causa tão importante. Parabenizo também, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disponibilizou todo o secretariado neste momento e o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, pelo brilhante trabalho. A nossa prioridade no momento é ajudar cada vítima desse temporal”, disse Chico.



