Caso a criança não esteja acompanhada dos pais ou responsáveis legais, é preciso apresentar um termo de consentimento dos mesmos permitindo a vacinação - Divulgação

Publicado 16/02/2022 12:00

Macaé - O calendário de vacinação contra a COVID-19 para as crianças de 5 a 11 anos prossegue na quinta-feira (17) e sexta-feira (18), nos 32 polos de Macaé. O atendimento acontece das 8h30 às 12h.

Para receber a Primeira Dose, as crianças de 11 a 5 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsável legal que precisam apresentar Caderneta de Vacinação, Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.

Caso a criança não esteja acompanhada dos pais ou responsáveis legais, é preciso apresentar um termo de consentimento dos mesmos permitindo assim a vacinação.

Vale lembrar que as crianças de 11 a 5 anos que pertencem ao grupo prioritário (Pessoas Com Deficiência e com comorbidades) também podem comparecer aos polos nestes dias.

O calendário municipal de vacinação contra a COVID-19 está disponível nas redes sociais e site oficial da Prefeitura de Macaé.