Publicado 16/02/2022 08:22

Macaé - Conhecido como “Paraíso das Águas” devido à quantidade de cachoeiras, o distrito do Sana é o cenário perfeito para quem quer sair da agitação e aproveitar um clima aconchegante na montanha, que, para muitos, é considerada mágica. E com o objetivo de oferecer mais uma atração para turistas e moradores da região, a localidade ganhou, neste sábado (12), a Feira In Sana do Portal, com artesanato, música, gastronomia e arte. O evento se manterá fixo durante todos os finais de semana e feriados, sempre das 9h às 20h.

Localizada no portal do Sana, a feira tem a proposta de atrair cada vez mais turistas e, com isso, promover o desenvolvimento econômico do local. “A expectativa é atrair cerca de 500 pessoas somente neste final de semana. Por ser no Portal do distrito, a meta é atrair turistas dos municípios vizinhos, como Casimiro de Abreu, por exemplo. O encontro vai contar, também, com a parceria de artistas locais para que, juntos, possamos promover e divulgar nossa arte” destacou Mônica Rosa, uma das organizadoras da feira.

O comerciante Diego Thomás ressaltou a importância do entretenimento na região. “Apesar das belezas naturais que temos no Sana, é necessário esse tipo de evento para aquecer a economia da região”, disse Diego.

No Portal do Sana funciona o posto de informações turísticas da prefeitura. Por se tratar de uma APA (Área de Proteção Ambiental), há uma forte preocupação em sensibilizar os visitantes para a realização de um turismo responsável, com atividades de ecoturismo e turismo de aventura respeitando a natureza local.

