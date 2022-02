De acordo com o levantamento da Firjan, indústria e construção foram as maiores contratantes - Divulgação/Rui Porto Filho

De acordo com o levantamento da Firjan, indústria e construção foram as maiores contratantesDivulgação/Rui Porto Filho

Publicado 16/02/2022 06:50

Macaé - O município de Macaé está entre as sete cidades que mais criaram postos de trabalho no Estado do Rio de Janeiro no ano de 2021. Os dados foram divulgados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). De acordo com o levantamento, indústria e construção foram as maiores contratantes. Em função disso, Macaé lidera em todo o Estado do Rio (+7.394), à frente inclusive da capital (+7.211), o segundo lugar no ranking de geração de empregos.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Viana, atribuiu esses bons resultados conquistados por Macaé ao fato de o município escutar as demandas e anseios dos segmentos econômicos para entender o que foi necessário de ações para recuperar a economia local.

"Traçamos estratégias, com articulação junto aos governos do estado e federal, para tratar as pautas com assertividade, trazendo todas as instituições. Há um colegiado de prefeitos importantes da nossa região, com o objetivo de alcançar as mudanças necessárias e fundamentais para incrementar o desenvolvimento econômico e sustentável, tão necessário aos investimentos que trazem, na sua ponta, este excelente resultado junto à sociedade, que foi a colocação de postos de trabalho e geração de renda", pontuou.

Ele ressaltou ainda que a Secretaria trabalha pela desburocratização e simplificação dos processos de instalação de empresas em Macaé, com a finalidade de fazer com que o município proporcione um melhor ambiente de negócios - e mais competitivo do estado.

"São com estas ações e capacidade de ouvir, modelar e entregar que foram necessárias para Macaé ir além do título de Capital do Petróleo, se consolidando também como Capital do Gás, Energia e do Conhecimento", conclui Rodrigo Viana.

Dados da Firjan

Em Macaé, o saldo positivo foi de 11.712 postos de trabalho em 2021. Só Indústria e Construção geraram 7.394 vagas – o equivalente a 63% de toda empregabilidade do município no ano –, mais que o dobro de Serviços, por exemplo, que abriu 3.148 novas vagas.

Entre as atividades que mais geraram emprego estão, novamente, “Montagem de instalações industriais e estruturas metálicas” (+3.178), “Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica” (+1.217) e “Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural” (+1.190). Mesmo em dezembro – mês tradicionalmente de término de contratos de trabalho na indústria –, o saldo também foi positivo, com 531 novas vagas.