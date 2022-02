Vítima foi identificada como José Carlos da Silva Santos, de 48 anos. - Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Vítima foi identificada como José Carlos da Silva Santos, de 48 anos.Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Publicado 15/02/2022 20:01

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros, na tarde desta terça-feira (15), no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no Norte Fluminense. A vítima, identificada como José Carlos da Silva Santos, de 48 anos. O crime aconteceu na Rua Três, em frente ao Pronto-Socorro do bairro. A Polícia Militar (PM) esteve no local e foi informada de que José foi alvejado quando entrava em sua residência.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Segundo o laudo preliminar da necropsia, a causa da morte de José foi por secção medular; laceração de alças intestinais; ação perfuro-contundente produzida por projéteis de arma de fogo. Conforme a PM, ele já possuía anotações criminais por homicídio, ameaça e lesão corporal.

A ocorrência foi registrada na 123ª DP (Macaé). Até o momento, não há pistas da motivação e de quem tenha efetuado os disparos.