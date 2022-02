Comitiva de Carapebus visita Centro de tratamento Pós Covid, Hospital Dona Alba. Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 11/02/2022 16:00

Macaé - O prefeito Welberth Rezende, recebeu nesta quinta-feira (10), o vice-prefeito de Carapebus, Marcelo Borginho que veio a Macaé para conhecer o funcionamento do primeiro Centro de Acolhimento e Reabilitação Pós-Covid (CARP) do interior do Estado. A unidade conta com equipe multidisciplinar responsável por atender, identificar e promover o tratamento adequado a cada paciente que apresenta sequelas depois de acometidos pela Covid-19.

"O modelo criado aqui se tornou referência e ficamos felizes em receber a comitiva de Carapebus que veio conhecer de perto o nosso trabalho, com a ideia de replicar em seu município a experiência bem sucedida de Macaé", destacou Welberth Rezende.

“É viável implantar o serviço em Carapebus, junto à nossa rede pública municipal de Saúde. Os pacientes precisam desse atendimento”, destacou o vice-prefeito. A coordenadora das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Adilce Rozendo explicou que os pacientes de Carapebus que tiveram Covid são atendidos na rede regular de saúde do município. “Um Centro destinado a eles agilizará o atendimento”, observou.

A equipe de Carapebus contava ainda com o vereador Robson Xaropinho e a fisioterapeuta Fernanda Tavares. O vereador disse que foi importante a visita a fim de que a equipe conhecesse os trâmites para a implantação do projeto que depende de aprovação do Legislativo para começar a funcionar.

Antes do encontro no gabinete do prefeito, a comitiva esteve conhecendo a estrutura de salas e equipamentos do Centro Pós-Covid de Macaé com o coordenador do local, Nichollas Augusto Ribeiro.

O Centro de Acolhimento e Reabilitação Pós-Covid foi inaugurado em novembro passado e funciona no Centro de Reabilitação Dona Sid Carvalho, que pertence ao complexo do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, no Centro da cidade, com atendimento às segundas e quartas-feiras, das 8h às 17h.