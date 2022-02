Comtur Macaé funciona com planejamento participativo e busca estimular atividades turísticas e culturais na região - Divulgação

Publicado 11/02/2022 09:22

Macaé - O Conselho Municipal do Turismo (Comtur) de Macaé realizou na última semana, a primeira reunião do ano de 2022, em formato virtual. O objetivo do encontro foi revisar as pautas, paralisadas pela pandemia, e acrescentar novas demandas do setor, a fim de garantir o avanço do Turismo de Lazer na cidade.



Presidido pelo empresário local do setor receptivo, Ronaldo Moraes, o Comtur funciona com planejamento participativo, sendo constituído como um fórum deliberativo e consultivo. Além disso, também busca estimular atividades culturais.



Ronaldo reiterou a ideia de que, o intuito também é transformar cada cidadão em agente da imagem turística e defensor do patrimônio cultural e ambiental do município.



A reunião marcou a reativação do conselho e tratou a situação imposta pela pandemia, que impactou os negócios do turismo em Macaé e impediu que o conselho funcionasse normalmente nos últimos meses.

Foram discutidas as ações necessárias para a regularização do COMTUR como CNPJ. A próxima eleição da gestão e conselheiros está prevista para março/2022.



O secretário adjunto de Turismo, Leonardo Anderson, atualizou os conselheiros sobre as ações da Secretaria de Turismo, como: obras do PIT (Posto de Informações Turísticas) na Orla dos Cavaleiros; o chamamento público; serviços de manutenção no distrito Sana; feedback do Natal Luz Macaé Energia e queima de fogos do Réveillon; calendário de eventos (suspenso na pandemia), entre outras questões pertinentes.



Isabel Tuñas, presidente do Macaé Convention & Visitors Bureau comentou sobre a situação da hotelaria na cidade, que está tomada pelos colaboradores das empresas offshore e a demanda reprimida de Turismo de Lazer, além das ações do Macaé CVB, que em breve lançará um aplicativo gratuito com dicas de pontos turísticos, serviços, bares, restaurantes e meios de hospedagens.

O conselheiro do segmento de gastronomia, Renato Nicoli abordou temas da cidade que carecem de mais atenção, como iluminação, limpeza pública e jardinagem. “A cidade precisa estar bem cuidada e atraente para os visitantes”, disse.



O conselheiro do segmento de gastronomia, Renato Nicoli abordou temas da cidade que carecem de mais atenção, como iluminação, limpeza pública e jardinagem. "A cidade precisa estar bem cuidada e atraente para os visitantes", disse.



O Comtur tem a participação dos seguintes segmentos: Secretaria Adjunta de Turismo, Câmara Municipal, Macaé Convention & Visitors Bureau, Associação Comercial e Industrial de Macaé, Câmara de Dirigentes Lojistas, Polos Gastronômicos de Macaé, Agências de Viagem e Turismo, Hotelaria e Restaurante, Trade Região Serrana, Associação Internacional de Empresas de Perfuração (IADC), Clubes de Serviços, Iate Clube de Macaé, Guias de Turismo.