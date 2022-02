De acordo com a vereadora, a insatisfação dos usuários macaenses com a SIT é antiga - Divulgação

Publicado 10/02/2022 11:58

Macaé - Foi aprovado na sessão desta terça-feira (8), na Câmara Municipal de Macaé, o Requerimento 09/2022, proposto por Iza Vicente (Rede). Por meio deste, a parlamentar pede ao Executivo informações sobre a rescisão do contrato com a SIT, atual concessionária do transporte público na cidade, e a realização de uma licitação a fim de contratar outra empresa para prestar o serviço.

De acordo com a vereadora, a insatisfação dos usuários com a SIT é antiga. Contudo, nos últimos anos, as denúncias se agravaram de tal forma que a situação ficou insustentável. “Antes a população reclamava de ônibus cheio e descumprimento de horário. Agora, as pessoas relatam que os veículos soltam peças e perdem a direção. O problema ficou muito sério e os passageiros estão em risco”.

Iza ainda informou ter recebido denúncia de um atropelamento, após o ônibus ter invadido uma ciclovia. Diante do fato, a parlamentar disse ter recorrido ao Ministério Público para delatar o descaso e a má prestação do serviço. “Queremos acompanhar de perto a nova licitação e evitar antigos erros. Se não formos cuidadosos, podemos trocar de empresa e o transporte público continuar ruim. Neste caso, teríamos problemas por anos novamente”.

Região Serrana prejudicada

George Jardim (PSDB) reforçou as reclamações contra a SIT ao relatar que um usuário do transporte público filmou um motorista solicitando aos passageiros que descessem do veículo na Areia Branca, Região Serrana de Macaé. A justificativa do funcionário da SIT teria sido que os freios não estavam funcionando de forma adequada para descer a Serra. “As pessoas tiveram que ir caminhando atrás do ônibus. Depois que o vídeo foi compartilhado nas redes sociais, o motorista foi demitido por se preocupar com a segurança”, indignou-se George.

Mas o parlamentar tucano não foi o único a reclamar da situação dos veículos que circulam pela Região Serrana. O presidente Cesinha (Pros) acrescentou que a Serra recebe os piores carros e classificou a situação como precária. “A tarifa não é barata e o governo já concedeu dois aumentos nessa gestão, que foram repassados à SIT. Mesmo assim, o serviço continua de péssima qualidade”. Por esse motivo, o presidente avalia que o subsídio da passagem a R$ 1 traz prejuízos aos cofres públicos e à população.

Apoio parlamentar

Luiz Matos (Republicanos), Edson Chiquini (PSD) e José Prestes (PTB) também discursaram em favor do requerimento. Matos reforçou os prejuízos diários com os atrasos e acidentes vividos pelos usuários do transporte público. Chiquini pediu providências para que não haja perdas de vidas macaenses”. E José Prestes cobrou do corpo jurídico do Executivo medidas mais enérgicas contra a empresa.