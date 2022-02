Macaé

Ex-prefeito Riverton foi alertado por erros no contrato da BRK Ambiental

Procuradora Maria José Quintanilha Barbosa disse que alertou sobre problemas no contrato com a concessionária, que em 2012, chamava-se Foz do Brasil

Publicado 08/02/2022 14:10 | Atualizado há 1 dia