Segundo o registro de ocorrências do 32º BPM, no mês de janeiro deste ano, houve apenas 9 crimes de Letalidade Violenta - Foto: Divulgação/PM.

Publicado 09/02/2022 12:45 | Atualizado 09/02/2022 17:09

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável pelos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus e Rio das Ostras, divulgou recentemente que, a região atingiu o menor índice de crimes definidos como Letalidade Violenta, desde dezembro de 2019. Janeiro/2022 foi o mês da queda expressiva das ocorrências.

São definidos como Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) a categoria de crimes de homicídio doloso, homicídio decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e roubo com resultado morte, esse último também conhecido como Latrocínio.

O comandante do 32º BPM, tenente-coronel Fábio Corrêa Ribeiro cedeu uma entrevista exclusiva ao O Dia e explicou que, um dos principais motivos que ocasionou a diminuição da Letalidade Violenta nos municípios de cobertura do Batalhão é a integração das forças de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário.

“Além do trabalho integrado da Segurança Pública em suas diversas esferas, a intensificação do policiamento ostensivo nos locais de maior incidência; as atividades de inteligência; e, o emprego dos recursos provenientes do setor de análise criminal, puderam proporcionar esse benéfico resultado”, afirmou Fábio Corrêa.

Segundo o registro de ocorrências do 32º BPM, no mês de janeiro deste ano, houve apenas 9 crimes de Letalidade Violenta, sendo: três homicídios e um homicídio decorrente de intervenção policial, em Macaé; três homicídios em Quissamã; e, dois homicídios em Rio das Ostras.