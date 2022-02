A proposta é realizar programações didáticas pedagógicas constantes no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e eventos previstos pela Secretaria Adjunta de Educação Básica - Divulgação

A proposta é realizar programações didáticas pedagógicas constantes no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e eventos previstos pela Secretaria Adjunta de Educação BásicaDivulgação

Publicado 07/02/2022 09:43 | Atualizado 07/02/2022 09:44

Macaé - O retorno das aulas presenciais nesta segunda-feira (7) será para mais de 40 mil alunos das 107 escolas municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental I , Ensino Fundamental II, e Ensino Médio na região serrana. Além dos alunos da Faculdade Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) e do Colégio de Aplicação (CAp). As quatro unidades do Centro Municipal de Atendimento Especializado ao Escolar (Cemeaes), que funcionam no Centro, Barra, Parque Aeroporto e região serrana, em Córrego do Ouro, também estarão com suas atividades presenciais a partir desta segunda. Na segunda quinzena deste mês retornam o Centro Municipal de Idiomas e o Pré Vestibular Social. A expectativa, até o término das matrículas, é que a rede municipal de ensino em Macaé receba cerca de 9 mil novos alunos para o ano letivo de 2022.

As escolas de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e as escolas de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) irão receber cerca de 30 mil alunos. O ano letivo contará com diversas programações junto aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino Médio, de acordo com o calendário escolar.

A Coordenação Geral de Educação Infantil estabeleceu as Orientações Pedagógicas para todas as escolas. As crianças de 5 anos, Pré II e as de 4 anos, Pré I , voltam às aulas nesta segunda, dia 7. Já as de 3 anos, Maternal II e 2 anos, Maternal I, retornam dia 14, na segunda-feira seguinte.

O período de adaptação e os horários de atendimento estão definidos pela Superintendência Pedagógica. Na semana entre os dias 7 e 11, as escolas que atendem em horário parcial (Pré I e II) funcionarão entre 7h30 e 9h30 e das 13h às 15h. As escolas que têm horário integral, das 7h30 às 9h30. Na semana de 14/02 a 18/02 (Maternal I e II /Pré I e II), as escolas continuarão no mesmo horário. Já na semana de 21/02 a 25/02 (Maternal I e II / Pré I e II), será das 7h30 às 10h30, o 1º turno e das 13h às 16h o 2º turno. Alunos de horário integral das 7h30 às 14h30. O horário passa a ser normal na semana de 7/03 a 11/03 (Maternal I e II /Pré I e II), com o 1º turno das 7h30 às 11h30, 2º turno das 13h às 17h e nas unidades de tempo integral das 7h30 às 16h30.

Nas unidades do Cemeaes, estarão sendo oferecidos para os alunos da rede Psicologia e Fonoaudiologia, Apoio Pedagógico, Oficina do Corpo, Natação, Esportes Coletivos, e Dança. Para os adultos, em parceria com a Secretaria de Esportes, os serviços são: Alongamento, Ginástica e Hidroginástica.

A secretária de educação, Eliane Araújo, lembra a importância da acolhida aos profissionais da rede, com intuito de potencializar o fortalecimento de ações que desenvolvam práticas pedagógicas, cujo foco seja o cuidado nas relações e o sentido de pertencimento no ambiente escolar. A superintendente pedagógica, Mariana Duarte, informou que todos os gestores das escolas receberam as Orientações Pedagógicas com as sugestões para dinamização da Semana Pedagógica e as diretrizes para o ano letivo.

De acordo com a Secretária Adjunta de Educação Básica, Leandra Lopes, todas as informações estão no Calendário para o Ano Letivo de 2022, estabelecido pela Portaria SEMAEB, nº 017/2021, de 27 de Dezembro de 2021, bem como o Calendário de Eventos, estabelecido pela Portaria SEMAEB n° 001/2022, de 13 de janeiro de 2022, para conhecimento, organização do planejamento e acompanhamento das ações. "Estamos trabalhando arduamente para que todos possam retornar de acordo com o plano de retomada".

"Com o efetivo retorno às aulas presenciais, é preciso entender que a Educação não é mais como antes, mas não significa que tivemos só perdas. É preciso acolher e valorizar as pequenas conquistas", disse a coordenadora do Ensino Fundamental I e II, Odilane Pinto.

Macaé segue as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A proposta é realizar programações didáticas pedagógicas constantes no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e eventos previstos pela Secretaria Adjunta de Educação Básica. Se necessário o calendário poderá sofrer alteração ou adequação, em conformidade com as peculiaridades locais e atividades previstas na unidade escolar, dentro do bimestre.