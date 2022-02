Em Macaé, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone; a atração ficará disponível das 12h às 17h - Reprodução/WhatsApp

Publicado 03/02/2022 15:37 | Atualizado 03/02/2022 15:39

Macaé - O Projeto “Verão #tônoRio” da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) avança no interior do Estado a partir desta quinta-feira (3/2). A ação chega a Macaé, cidade da região da Costa do Sol, onde os moradores e turistas poderão visitar o contêiner instagramável, disponível na Praia do Pecado, durante todo o fim de semana. A visitação pode ser feita de quinta a domingo sempre das 10h às 20h.

A iniciativa fomenta a atividade turística, além da capital, nos municípios litorâneos do Estado, durante a estação mais quente do ano. Ao todo 8 cidades estão sendo contempladas, na Costa do Sol e na Costa Verde.

– O Projeto “Verão #tônoRio” tem a intenção de promover as regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. Vamos fazer com que o turista tenha uma linda recordação, além de conhecer mais sobre os atrativos, que trazem milhares de visitantes durante todo ano. Esta é mais uma ação da Setur-RJ, que visa fazer o melhor receptivo para quem pretende conhecer o RJ – explica o secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Em Macaé, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone; a atração ficará disponível das 12h às 17h. O contêiner conta ainda com espaço a céu aberto, além de um balcão de informações turísticas, onde é possível conhecer mais sobre as 12 regiões turísticas que compõem o RJ. Durante a ação no município, haverá um DJ com música ambiente.

Próxima parada: Cabo Frio

A Praia do Peró, em Cabo Frio, é a próxima cidade litorânea a receber o “Verão #tônoRio”. Entre os dias 10 e 13 de fevereiro, das 10h às 20h, o contêiner instagramável da Setur-RJ ficará posicionado ao lado do local onde fica hasteada a famosa Bandeira Azul – selo internacional que reconhece a gestão sustentável das praias do município.

Na capital, o projeto segue na Praia de Copacabana até o dia 27 de março. Lá, a atração fica disponível de terça a domingo com horários variados: das 10h às 19h (terça a quinta) e das 10h às 20h (sexta a domingo, quando acontecem as atrações musicais). Já o registro de imagens de drone, por lá, fica disponível de sexta a domingo das 12h às 17h.

Dias e horários de funcionamento em Copacabana

Período: 28/1 a 27/3

Horário da ação: das 10h às 19h (de terça a quinta) e 10h às 20h (de sexta a domingo)

Shows musicais (de sexta a domingo): a partir das 18h

Foto e vídeo 360 graus (de sexta a domingo): das 12 às 17h