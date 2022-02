O aumento das compras on-line por conta da pandemia acabou ampliando o número de golpes pela internet - Reprodução

Publicado 02/02/2022 08:38

MACAÉ - O aumento das compras on-line por conta da pandemia acabou ampliando o número de golpes pela internet. Estudos apontam que seis em cada dez internautas sofreram algum tipo de fraude financeira nos últimos 12 meses. Clonagem de cartão de crédito, por exemplo, corresponde por 24% dos cybercrimes. O CEO da Capo Viagens, Orsini Nascimento, alerta que a cada cinco possíveis compras de passagens aéreas e milhas virtualmente, uma é tentativa de golpe.

Atualmente, o golpista não precisa ter acesso ao cartão de crédito para fazer gastos em nome do verdadeiro dono. Com a disseminação dos chips e desbloqueio por senha, a maioria das fraudes acontece por meio virtual, através da utilização dos dados do dono do cartão.

E como não cair nessa cilada? A primeira dica é checar se o site que vai comprar é confiável e procurar empresas que possuem mecanismo de segurança para evitar algum tipo de golpe.

É o que sugere o CEO da CAPO Viagens, agência on-line do Brasil, situada em Macaé, com atendimento personalizado 24h por dia, além de contar com as melhores ofertas em passagens aéreas e milhas.

“É necessário criar mecanismos de segurança para evitar contratempos tanto para a empresa quanto para nossos clientes. A gente verifica se a pessoa, o comprador, é o titular do cartão de crédito. Para isso, nosso nível de exigência é alto, mas eficaz, porquê a cada cinco tentativas de compras, uma é golpe”, diz o empresário.

Orsini comenta que em uma das experiências nesse sentido, o golpista tentou comprar milhas para uma viagem de Bruxelas para Guarulhos, em nome de uma pessoa chamada Matheus Barbosa.

“Ao exigirmos as documentações, o golpista se enrolou. Quando percebemos a tentativa de golpe, por dias, deixamos ele achar que ia se dar bem”, contou.

O CEO afirma, ainda, que “tem a missão de proporcionar a melhor experiência, atendimento de qualidade e diferenciado, buscando sempre o melhor preço e acompanhamento pré e pós-venda, para que cada cliente se sinta acolhido e seguro".



Confira as cinco fraudes mais comuns aplicadas pelos golpistas com o cartão de crédito



1 – Clonagem

A clonagem é um golpe tradicional nessa área. É verdade que ela era mais comum no passado, quando os cartões não utilizavam tão amplamente a tecnologia de chips. Entretanto, até hoje ainda existem criminosos que realizam essa fraude.

Para ela ocorrer, eles precisam copiar os dados da vítima (como nome, número e código de segurança do cartão) e registrar em outro cartão. Então, utilizam o clonado para fazer compras.

Esse golpe pode acontecer pela internet ou ser realizado com a ajuda de um “chupa cabra” — um aparelho eletrônico que é colocado nos leitores de cartões em lojas ou em caixas eletrônicos. Dessa forma, os dados são roubados sem que a vítima perceba.



2 – Confirmação de dados bancários

Outro golpe muito comum que envolve cartão de crédito acontece por meio de um falso contato para confirmação de dados bancários. Nesse caso, os criminosos falam com a vítima por meio de uma mensagem ou ligação telefônica.

Eles fingem ser funcionários da central de atendimento das administradoras de cartão de crédito. Dessa forma, solicitam diversas informações, como o número e até a senha do cartão.

Quando conseguem obter esses dados, eles estão aptos a utilizar o cartão.



3 – Compras em sites falsos

O maior perigo nesse meio é o cadastro em sites falsos: o consumidor pensa que está comprando um produto real e preenche normalmente o cadastro para que a compra seja efetivada, mas tem os dados roubados.

Em geral, as pessoas chegam a esses sites por meio de links recebidos no e-mail (spams) ou mensagens nas redes sociais. Eles normalmente apresentam preços muito abaixo do normal, por isso, vale a pena desconfiar.



4 – Troca de cartão

Nem sempre o cartão precisa ser clonado para um golpe acontecer. Uma das ações dos criminosos envolve a troca entre cartões. Essa prática acontece em um momento oportuno e conta com a distração das vítimas.

Ao realizar uma compra ou utilizar o seu cartão em uma máquina de autoatendimento, um criminoso pode estar por perto observando a vítima digitar a senha. Depois, tudo o que ele tem que fazer é trocar o cartão por um semelhante.

Com isso, ele fica de posse do cartão e pode realizar compras. Muitas vezes, a vítima só se dá conta disso quando tenta utilizar novamente o recurso e percebe que não está com o cartão.



5 – Compra duplicada

Esse golpe exige que a pessoa tenha muito cuidado onde realiza as suas compras. Algumas lojas podem ter criminosos aplicando golpes. No caso da compra duplicada, o vendedor faz com que o cliente pague o valor mais de uma vez.

A vítima é informada que algo deu errado no pagamento e que será preciso tentar novamente. Dessa forma, a vítima pode ter que pagar muito mais pelo produto. Esse golpe costuma ser menos frequente, mas é importante ficar atento a ele.





