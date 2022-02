Macaé

Pedala Macaé começa 2022 com vagas para atuação em meio ambiente e projetos sociais

As vagas são para atuar no projeto do Instituto Aromeiazero em parceria com a Ocyan. Inscrições poderão ser feitas até 4 de março

Publicado 01/02/2022 18:09 | Atualizado há 2 horas