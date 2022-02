Representantes do poder público municipal se reuniram, no gabinete do prefeito, com integrantes do Ministério Público. O objetivo foi debater sobre a volta às aulas em Macaé - Divulgação/Maurício Porão

Publicado 01/02/2022 18:58 | Atualizado 01/02/2022 19:03

Macaé - Uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (1º), na Secretaria de Educação, estabeleceu as diretrizes do novo Plano de Retomada das Atividades Educacionais Presenciais da Rede Pública de Ensino de Macaé.

O retorno às aulas em todas as escolas municipais está previsto para a próxima segunda-feira (7), respeitando os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

As regras e adequações para o funcionamento das unidades de ensino foram definidas. Todos os dados serão divulgados de forma oficial pelo governo, ainda nesta semana, nos veículos oficiais de comunicação da Prefeitura.

"Agora o Plano será submetido ao prefeito Welbeth Rezende, que, através de um ato próprio, vai dar publicidade às normas", explicou o Procurador da Chefia de Gabinete, Rodrigo Cavour, que participou do encontro de hoje.

A Secretária de Educação, Eliane Araújo, ressaltou a importância da reunião. "Alinhamos os detalhes. Seguimos a orientação do Ministério Público, visando o melhor para a comunidade Escolar", ressaltou.

Na última segunda-feira (31), representantes do poder público municipal se reuniram, no gabinete do prefeito, com integrantes do Ministério Público. O objetivo foi debater sobre a volta às aulas.

"A finalidade é garantir o retorno seguro para alunos, familiares e servidores", destacou a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Lisa Chagas, que esteve presente nos dois encontros.