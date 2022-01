As brincadeiras são direcionadas às crianças de 02 até 10 anos de idade. E para aquelas que não fizeram parte da colônia, mas querem participar da festa, basta seu responsável garantir o ingresso antecipado e reservar sua vaga pelo WhatsApp: 22 98807-3973 - Reprodução Facebook

Publicado 28/01/2022 14:10 | Atualizado 28/01/2022 15:33

Macaé - A CIA de palhaços que encanta a garotada, Churumello Circus, fará uma apresentação especial em Macaé - RJ, na próxima quarta-feira, dia 2 de fevereiro.



Marcado para iniciar às 17h, o espetáculo vai fechar com chave de ouro, a última semana da colônia de férias, promovida pela Creche Mamãe Coruja. Além de muitas gargalhadas, o evento terá show interativo com balões, mágicas cômicas, malabares, num clima leve e divertido.



“Nosso objetivo é proporcionar um momento feliz e especial para as crianças. Por isso, pensamos nesse espetáculo circense para finalizar de forma marcante, a nossa colônia de férias”, afirmou a coordenadora da Creche Mamãe Coruja, Larissa Menezes.

O espetáculo da CIA Churumello Circus iniciará às 17h na Creche Mamãe Coruja em Macaé Divulgação



O valor do ingresso, para quem não é da colônia, custa R$ 30 (cada). Os papais e mamães podem deixar seus filhos na creche e buscar após o término do evento, às 18:50h.



A Creche Mamãe Coruja fica na Rua Aluísio de Azevedo, 315 Parque Duque de Caxias - Cancela Preta. Crianças acima de 6 anos, devem usar máscaras.