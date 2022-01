No período de verão, muitas pessoas estão de férias e levam uma rotina mais desregrada, porém para se manter saudável na estação, é importante não pular os horários das refeições - Reprodução Internet

25/01/2022

Macaé - Manter uma alimentação saudável é uma missão considerada difícil para muitas pessoas, principalmente, nesta época de calor intenso. Alimentos como: petiscos, frituras, sorvetes e bebidas alcoólicas, passam a ser consumidos com mais frequência, nas viagens de férias de verão e passeios praianos. Devido a isso, é nessa época do ano, que gripes e intoxicações alimentares são mais constantes. A nutricionista Chaiany Lopes, convidada pelo O Dia, para esclarecer o tema, afirma que o segredo para alinhar saúde e estética está nos nutrientes dos alimentos e equilíbrio das refeições.

“É normal chegar nessa época do ano e nossa mente focar em praia, sol e descanso. Entretanto, um fator importante para ser considerado, em todas as estações, é a alimentação. Manter uma alimentação balanceada, nos ajudar a afastar as doenças e a conquistar uma estética amiga da nossa autoestima”, afirmou a Chaiany.



A profissional explicou que, no período de verão, muitas pessoas estão de férias e levam uma rotina mais desregrada, por exemplo, acordando mais tarde e/ou também alterando os horários das refeições, o que na grande maioria das vezes se torna prejudicial para o organismo.



“Nos dias frios, costumamos ter mais fome e nos dias mais quentes, essa fome tende a diminuir, fazendo com que muitas pessoas pulem alguns horários de refeição, entretanto, isso acaba contribuindo para um aumento de fome nas refeições seguintes, levando a uma ingestão de alimentos exagerada que contribui para o ganho de peso ou até para o surgimento de sintomas de má digestão como inchaço, dores abdominais, enjoo, diarreias, etc”, disse.



Como Nutri, a dica maravilhosa que eu dou é tentar distribuir as refeições ao longo do dia e evitar ficar muito tempo sem se alimentar, optando sempre por alimentos mais leves e com maior quantidade de água", afirmou Chai. Arquivo Pessoal

Chai passou algumas dicas, para que os leitores possam praticar e adquirir bons hábitos. Confira:



“Como Nutri, a dica maravilhosa que eu dou é tentar distribuir as refeições ao longo do dia e evitar ficar muito tempo sem se alimentar, optando sempre por alimentos mais leves e com maior quantidade de água, pois esses facilitam a digestão e ainda contribuem para manter a hidratação do seu corpo”, pontuou.



Os 5 hábitos que não podem faltar na sua alimentação do verão:



1- Comece garantindo a quantidade adequada de água para seu corpo. A dica geral é ingerir pelo menos de 2 litros por dia;



2- Se for fazer algum passeio em praias, cachoeiras ou passar o dia na piscina, leve lanches práticos quem tenham proteína como sanduíches de pão integral com frango ou atum, ovos de codorna, queijos, entre outros, pois eles darão saciedade e vão conter energia suficiente para o seu corpo. Lembre-se de sempre usar bolsas térmicas ou gelo para manter a temperatura adequada desses alimentos e a dica é consumi-los primeiro para não correr o risco de estragar;



3- Tome cuidado com a procedência de alimentos comprados em quiosques ou bares perto de praia, observe sempre a higiene do local e se os alimentos estão com aspecto de frescos e na temperatura está adequada para o seu tipo;



4- Para os pequenos lanches, opte por alimentos mais naturais como castanhas, amendoim ou frutas. As frutas são muito ricas em vitaminas e minerais que são importantes para imunidade e possuem grande quantidade de água, fazendo seu corpo funcionar melhor e ajudando ainda mais a melhorar a hidratação;



5- Para quem não é muito fã de fruta, tente aumentar o consumo de sucos naturais, e adicionar algum tipo de vegetal na hora de bater a fruta no liquidificador para deixar seu suco muito mais nutritivo. Esses sucos podem ser levados congelados e vão durar mais tempo nos passeios.



A nutricionista Chai Lopes garante que, seguindo essas dicas, o verão será bem mais saudável, possibilitando melhor qualidade de vida.