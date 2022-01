Divulgação/PMERJ - por Letycia Rocha

Divulgação/PMERJpor Letycia Rocha

Publicado 27/01/2022 13:42 | Atualizado 27/01/2022 13:50

MACAÉ - Um homem, identificado como J.A.N.A.C., de 22 anos, ficou ferido ao trocar tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (26) nas Malvinas, em Macaé.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas realizavam um patrulhamento pela comunidade quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo vindo de elementos integrantes do tráfico de drogas e revidaram, dando início a um confronto. Ainda em incursão, ao chegarem próximo a Rua Beira Rio, cerca de oito criminosos armados deram início a uma nova troca de tiros.

Um dos acusados acabou sendo atingido e deixou uma pistola calibre 9mm cair ao entrar em fuga. Os agentes recuperaram a arma e foram novamente surpreendidos com tiros.

Os policiais receberam informações sobre um homem que teria dado entrada no Hospital Municipal de Macaé (HMM) e constataram se tratar do elemento que fugiu durante o confronto. Foi dada voz de prisão e o criminoso ficou acautelado.

A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).