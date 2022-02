Cadastro no site da empresa pode ser realizado até abril - Divulgação

Publicado 01/02/2022 19:36 | Atualizado 01/02/2022 19:38

Macaé - A Ocyan, empresa de óleo e gás, segue com vagas abertas para prestação de serviços de construção e montagem em cinco plataformas de petróleo (P-09, P-26, P-32, P-33 e P-37), todas na Bacia de Campos. O cadastro pode ser feito até abril, no site da empresa, em Nossa Gente. As contratações, para aproximadamente 200 oportunidades, poderão ser feitas a partir de fevereiro.



As principais oportunidades estão abertas para as posições de caldeireiro, caldeireiro escalador nível I, delineador I, encarregado de andaime I, inspetor de solda escalador I, inspetor de pintura escalador I, montador de andaime, pintor industrial escalador NI, soldador I, soldador I escalador NI, supervisor de caldeiraria, supervisor de escalada industrial III pleno, técnico de planejamento júnior OFF (TAC). Sempre importante lembrar que a empresa está atenta a questões de diversidade e inclusão, em linha com seu compromisso de médio prazo de ser reconhecida pela população mais vulnerável como uma empresa excelente para se trabalhar e garantir oportunidades de carreira iguais para todos e prioriza contratação de talentos diversos.



“Assim como em 2021, estamos buscando profissionais para atuação imediata nos contratos que conquistamos recentemente. O mercado na área de manutenção continua aquecido e estamos em busca de profissionais de diversas áreas para atuarem neste projeto”, esclarece Vinícius Castilho, diretor de contratos da área de Manutenção e Serviços Offshore da Ocyan.



O negócio em números



Desde o ano de 2000, a unidade de negócios de Manutenção e Serviços Offshore da Ocyan acumula larga experiência que pode ser traduzida em números: soma mais de 33 contratos performados, 1 milhão de horas de engenharia, mais de 120 paradas de produção e perfuração, mais de 11 mil toneladas de tubulações e estruturas montadas a bordo das instalações em alto mar, mais de 1 milhão de metros quadrados pintados e 14 milhões de metros de andaimes montados, com excelência em performance e eficiência operacional.