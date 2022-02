A guia de pagamento poderá ser retirada no setor de Tributos, localizado no prédio da Prefeitura Municipal. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h - Divulgação

Conceição de Macabu - O contribuinte de Conceição de Macabu que optar por quitar em cota única o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 28 de fevereiro de 2022 irá ganhar 40% de desconto no pagamento do tributo.

Os descontos continuam para o pagamento integral efetuados em março, quando são concedidos 30%, 20% até 29 de abril e 10% para pagamentos efetuados até o dia 31 de maio.

A Prefeitura preparou, ainda, uma opção de parcelamento, podendo o valor do tributo ser pago em até 06 vezes, com início em 31 de maio.

A guia de pagamento poderá ser retirada no setor de Tributos, localizado no prédio da Prefeitura Municipal. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 08h às 16h. Além disso, o boleto também pode ser retirado através da internet, no endereço: iptu.conceicaodemacabu.rj.gov.br