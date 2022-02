Foi apreendido 9 buchas de maconha de R$ 25; 50 buchas de maconha de R$ 50; 96 buchas de maconha de R$ 10; 27 pó de R$ 25 e R$ 140,00 em espécie, totalizando cerca de R$4.360 mil em drogas ilícitas - Divulgação/PM

Publicado 03/02/2022 14:29 | Atualizado 03/02/2022 14:54

Macaé - Um homem, de 29 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (31), na Rua Cinco da Nova Holanda, em Macaé - RJ.

De acordo com policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), por volta das 19h, o indivíduo foi visto pela equipe de patrulhamento, em atitude suspeita com uma sacola nas mãos, que ao avistar as equipes tentou fugir.

O homem foi capturado e após revistado, foi encontrado com ele: 9 buchas de maconha de R$ 25; 50 buchas de maconha de R$ 50; 96 buchas de maconha de R$ 10; 27 pó de R$ 25 e R$ 140,00 em espécie, totalizando cerca de R$4.360 mil em drogas ilícitas.

A Polícia informou que o meliante já possuía histórico com o crime, com 3 anotações criminais, sendo: Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Furto Qualificado (Art. 155, § 4o. - CP) e Posse/Cultivo de Drogas Para Uso Pessoal (Art. 28 - Lei 11.343/2006).



O homem foi encaminhado à 123ª Delegacia Policial (123ª DP), para apreciação dos fatos, permanecendo preso e todo material apreendido.