Troca das luminárias antigas por luminárias de LED em MacaéDivulgação/MOISÉS BRUNO

Publicado 03/02/2022 15:28 | Atualizado 03/02/2022 15:33

Macaé - A Prefeitura de Macaé continua com a instalação de novas luminárias LED (Diogo Emissor de Luz) em vias do município, dentro do projeto "Macaé Mais Iluminada", em parceria com o Programa Enel Compartilha Eficiência. O trabalho teve início no final de janeiro na Avenida Agenor Caldas, no Bairro Imbetiba, que está recebendo 47 novas luminárias de potência 50W. No total, o projeto contemplará quatro vias que receberão 464 lâmpadas LED com potências que variam até 150W.

Na Avenida Rui Barbosa, no Centro da cidade, serão instaladas 125 luminárias de 150W; na Avenida Hildebrando Alves Barbosa, na Barra de Macaé, serão 216 também de 150W; e a Rua Tancredo Neves, no Parque Aeroporto, receberá 76 luminárias com potência de 100W.

Responsável pela Coordenadoria de Iluminação Pública (CIP) de Macaé, Marcelo Oliveira Neves explicou que as intervenções estão sendo feitas no período noturno para reduzir o impacto no trânsito, sendo que na Hildebrando poderá ser durante o dia porque têm duas vias e o trabalho não causará restrições ao tráfego de veículos.

O trabalho é financiado com recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tem como foco o consumo eficiente de energia. Pela primeira vez Macaé foi selecionada na chamada pública, neste caso, realizada em 2019. A classificação foi baseada na qualidade do projeto apresentado pelo município, entre outros critérios estabelecidos no edital que beneficiam a sociedade e o meio ambiente. Oliveira informou que o município também participou da chamada pública realizada em 2021 e aguarda o resultado.

A instalação de luminárias LED proporciona redução de consumo e gastos com manutenção para troca de lâmpadas e reatores, já que favorece o aumento da vida útil do sistema de iluminação e diminuição da carga térmica, além de melhoria do nível de iluminação. A CIP está vinculada à Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos/Infraestrutura.