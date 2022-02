O meliante foi encaminhado à 123ª DP, para apreciação dos fatos, permanecendo preso e o material apreendido - Divulgação/PM

Publicado 03/02/2022 15:13 | Atualizado 03/02/2022 15:24

Macaé - Um jovem de 20 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas ao tentar fugir das equipes policiais, na comunidade Malvinas, em Macaé - RJ.

Segundo informações do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), nesta segunda-feira (31), por volta das 14h, guarnições em patrulhamento na Rua F, se deparou com um elemento em atitude suspeita com uma mochila, que ao avistar as equipes, tentou fugir à Rua Principal, se desfazendo da mochila.

O homem foi capturado e a mochila encontrada em um beco, contendo: 130 maconha de R$ 5; 3 maconha de R$ 50; 7 pó de R$ 50; 3 pó de R$ 25; 64 pó de R$ 10; anotações para o tráfico de drogas; R$ 62 em espécie e um rádio transmissor.

O meliante foi encaminhado à 123ª Delegacia Policial (123ª DP), para apreciação dos fatos, permanecendo preso e todo material apreendido.