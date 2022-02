O novo espaço compõe a rede de CRAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade - Divulgação/João Barreto

Macaé - O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) inaugurado na última sexta-feira (28) no Lagomar torna-se referência, em Macaé, em acolhimento e resgate de dignidade de famílias em situação de vulnerabilidade.

Através de projetos e programas de apoio a pessoas em insegurança alimentar, defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, além de orientação e proteção à mulher, o CRAS representa também os esforços do governo em reconstruir redes de referência para a população, em diferentes bairros e distritos da Serra da cidade.

“Encontramos diversos equipamentos públicos destruídos, especialmente as unidades de atendimento direto à população. É um trabalho de reconstrução e de dedicação total às pessoas em situação de vulnerabilidade. Estamos inaugurando, hoje, um espaço dedicado a acolher famílias e ajudar a resgatar dignidade. A reabertura do Restaurante Popular também é um compromisso nosso. Vamos devolver à nossa população qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

O espaço compõe a rede de CRAS da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade com unidades instaladas também em: Botafogo, Barra, Aroeira, Parque Aeroporto, Nova Esperança, Novo Visconde e na região serrana, no distrito de Córrego do Ouro.

“O nosso objetivo é ampliar a rede de assistência à população, garantindo que essas unidades de referência estejam próximas da casa das pessoas que mais precisam do nosso acolhimento”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Social, Fabrício Afonso.

O vereador Reginaldo do Hospital destacou a iniciativa do governo em priorizar projetos que garantam o atendimento direto à população. “Sabemos que o governo tem o desafio de reconstruir a nossa cidade. E não tem medido esforços para resolver problemas e garantir o melhor atendimento a população”, afirmou o parlamentar.

Também participaram da inauguração os secretários municipais da Casa Civil, Luiz Fernando Pessanha, de Ordem Pública, Alan de Oliveira e os vereadores Amaro Luiz, Paulista e Rond Macaé.