Os trabalhos são realizados por trechos e as equipes não necessariamente atuam em todas as vias simultaneamente - Divulgação

Publicado 07/02/2022 09:27 | Atualizado 07/02/2022 09:31

Macaé - As obras para ampliação do sistema para coleta e tratamento de esgoto seguem acontecendo em Macaé e a programação para os próximos dias indica intervenções em trechos movimentados, que exigem atenção dos condutores. É o caso da Rodovia Norte-Sul, próximo à Estação de Tratamento do Mutum, onde serão implantadas novas redes. O cronograma completo divulgado pela BRK inclui ainda intervenções em vias de mais cinco bairros. Confira, lembrando que há possibilidade de alterações por motivos técnicos e climáticos:

Imbetiba – Há trabalhos previstos para a implantação de redes na Rua da Igualdade (próximo à esquina com a Avenida Elias Agostinho) e na Américo Peixoto (entre a Rua Dr. Zamenhof e a Avenida Agenor Caldas). Também está prevista a atuação, só que para instalação de elevatórias, na Travessa Barreto (esquina com a Rua da Igualdade), na Rua Demétrio Fragoso (entre a Rua Dr. Zamenhof e a Avenida Agenor Caldas) e na Avenida Agenor Caldas (canteiro central, próximo ao cruzamento com a Rua Floriano Peixoto). Já na Rua Fernando Maurício Magalhães (esquina com a Rua José Siqueira da Silva) e na Travessa Sana (entre as ruas Velho Madureira e Augusto de Carvalho), a atuação é para desmonte de rocha para implantação de redes.

Praia Campista – Continuidade das obras na elevatória do Parque da Cidade, com previsão de atuação no final de semana.

Costa do Sol – Atuação pontual prevista para a Rua José de Aguiar Franco (próximo à esquina com a Rua Oito De Março).

Riviera Fluminense – Na Avenida Dr. Humberto de Queiroz Matoso segue a construção da elevatória no lote próximo ao cruzamento com a Eleosina Pereira de Queirós Matoso, com trabalhos previstos também no final de semana.

Mutum – Implantação de redes prevista para a Rodovia Norte Sul (trecho próximo à Estação de Tratamento de Esgoto Mutum).

Vale dos Cristais – Previsão de trabalhos para implantação de redes na Avenida Ricardo Muylaert Salgado (próximo à Rodovia Norte-Sul). Já na Avenida Nilo Tavares Freire (próximo à esquina com a Rua Maria Helena Fontes), segue a instalação de estação elevatória.

Programação

Os trabalhos são realizados por trechos e as equipes não necessariamente atuam em todas as vias simultaneamente. São necessários cuidados e a compreensão de quem circula por estes locais, já que há previsão de interdições (parciais e totais) e desvios no fluxo. A atenção à sinalização deve ser redobrada para evitar acidentes, assim como a necessidade da colaboração em não estacionar os veículos nestas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.