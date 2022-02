Publicado 03/02/2022 16:09

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Coordenadoria de Posturas, realiza operação de recolhimento de veículos abandonados nas vias públicas, nesta quinta-feira (27). Estes veículos são removidos para o Depósito Público Municipal, no bairro São José do Barreto, que é acautelado pela Guarda Municipal. A medida visa evitar o aparecimento de criadouros e focos de mosquito, além de beneficiar aspectos de segurança pública, mobilidade e acessibilidade.

Os proprietários dos veículos que já foram intimados devem ficar atentos para não sofrerem com apreensões dos mesmos. Após 48 horas, não retirando o carro, o proprietário está sujeito a ter o mesmo apreendido, procedimento que segue o que determina a Lei Complementar nº251/2016 (Código de Posturas), artigo 113, combinado com o artigo 115, inciso 3º: é proibido impedir o livre trânsito nos logradouros públicos.

No depósito, a Coordenadoria de Posturas emite um laudo de apreensão, onde constam os possíveis objetos encontrados dentro do veículo. Se houver interesse do proprietário em recuperar o veículo, é só entrar em contato com a Coordenadoria de Posturas pelo telefone (22) 2765-8700 (Ramal 280) e solicitar a emissão para pagamento de multa.