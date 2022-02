Caso a criança não esteja acompanhada dos pais ou responsáveis legais, é preciso apresentar um termo de consentimento dos mesmos permitindo assim a vacinação - Divulgação

Publicado 07/02/2022 09:35

Macaé - O calendário de vacinação contra a COVID-19 para as crianças de 5 a 11 anos terá na próxima semana o Dia D, no sábado (12). As vacinas também estarão disponíveis para o público desta faixa-etária na quinta-feira (10) e sexta-feira (11).



O atendimento no sábado acontecerá em polos de vacinação específicos que serão divulgados pela Secretaria de Saúde na sexta-feira (11).



Já o atendimento na quinta (10) e na sexta (11) segue nos 32 polos de vacinação, das 8h30 às 12h.

Para receber a Primeira Dose, as crianças de 11 a 5 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais que precisam apresentar Caderneta de Vacinação, Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.



Caso a criança não esteja acompanhada dos pais ou responsáveis legais, é preciso apresentar um termo de consentimento dos mesmos permitindo assim a vacinação.



Vale lembrar que as crianças de 11 e 5 anos que pertencem ao grupo prioritário (Pessoas Com Deficiência e com comorbidades) também podem comparecer aos polos de quarta a sexta-feira.