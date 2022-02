O meliante estava foragido do sistema prisional e foi capturado na Rua Caio Rodrigues Brasileiro, por volta das 20h - Divulgação/PM

Publicado 07/02/2022 10:28 | Atualizado 07/02/2022 10:33

Macaé - O Grupo de Ações Táticas (GAT) do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prendeu em flagrante, na última sexta-feira (4), um homem de 21 anos, por tráfico de drogas, no bairro Bela Vista, em Macaé - RJ. O meliante estava foragido do sistema prisional e foi capturado na Rua Caio Rodrigues Brasileiro, por volta das 20h.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após informações passadas pela sala de operações do 32° BPM, foi realizado um cerco tático no endereço da denúncia, onde vários indivíduos fugiram com a chegada dos policiais.

Ainda segundo a PM, um dos homens, que não teve sua identidade revelada, corria com uma sacola na mão, e tentou se desfazer jogando-a em um terreno, onde foi encontrada pela equipe contendo: 52 pedras de crack de R$ 10; 136 maconhas de R$ 10; 27 pinos de cocaína; 20 pedras de crack de R$ 50; 73 sacolés de pó de R$ 10; 720 buchas de maconha de R$ 25 e R$ 68 em espécie.



Diante dos fatos, a guarnição deu voz de prisão e procedeu para a 128ª DP, onde o homem permaneceu preso e todo o material apreendido.