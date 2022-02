Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil calibre 556, três pistolas, um rádio transmissor e farta quantidade de material entorpecente - Letycia Rocha

MACAÉ - Uma intensa troca de tiros entre criminosos e a Polícia Militar no final da tarde desta quarta-feira (9) na comunidade das Malvinas, em Macaé, terminou com quatro homens mortos, dois feridos e um preso.

De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento pela localidade, quando foram surpreendidos por vários elementos armados, que efetuaram disparos contra os agentes. Os militares revidaram, dando início ao tiroteio.

Ao cessar fogo, cinco acusados foram socorridos baleados para o Hospital Público Municipal (HPM), sendo que quatro foram a óbito: F.C.N., de 31 anos, com diversas anotações criminais; Y.R.H.D., de 26 anos, com passagens por homicídio qualificado, corrupção de menores e um mandado de prisão em aberto; A.G.G.M., de 24 anos, com anotações por recepção e posse/cultivo de drogas para uso pessoal; e um outro elemento, que ainda não foi identificado.

Entre os feridos, B.F.S., de 36 anos, e T.F.L.N., de 28 anos, ambos com anotações por homicídio simples e tráfico de drogas, seguem em observação no centro de trauma. Já o preso, B.S.F., de 25 anos, possui passagens por tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Durante a ação, a polícia apreendeu um fuzil calibre 556, três pistolas, um rádio transmissor e farta quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi registrada na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP).