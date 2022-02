A outra indicação foi feita por Rond Macaé (Patriota) para a instalação de uma farmácia básica do município no Lagomar - Divulgação/Ivana Gravina

A outra indicação foi feita por Rond Macaé (Patriota) para a instalação de uma farmácia básica do município no LagomarDivulgação/Ivana Gravina

Publicado 11/02/2022 10:01

Macaé - Na sessão desta quarta-feira (9), a Câmara Municipal de Macaé aprovou quatro requerimentos e duas indicações com demandas da população. Uma das indicações foi feita por George Jardim (PSDB) para o calcetamento da estrada que liga o Portal do Sana até o Arraial, localidade central do distrito.

Segundo o parlamentar, a obra ainda não foi feita pois sempre esbarrou na questão ambiental. O Sana é uma região de natureza preservada e com diversas cachoeiras em Macaé. De acordo com especialistas, a massa asfáltica pode contaminar o solo e o lençol freático, além de impermeabilizar o solo, provocando alagamentos.

Por essa razão, George indicou que o calcetamento seja feito com material alternativo: “Os paralelepípedos são pedras naturais, que não causam danos ao meio ambiente. Assim, resolveríamos o problema na localidade, a exemplo do que foi feito na cidade de Búzios”.

A outra indicação foi feita por Rond Macaé (Patriota) para a instalação de uma farmácia básica do município no Lagomar. A ideia é que as pessoas não precisem se deslocar do bairro até o Centro para buscar os medicamentos dos quais precisam. “Esse é um pedido dos moradores, pois há pessoas ali com dificuldades para se locomover”, justificou.

Já os requerimentos aprovados foram feitos por Iza Vicente (Rede). Dentre eles, estão pedidos de esclarecimentos sobre a não realização do exame oftalmológico de tonometria e a demora no agendamento das consultas ambulatoriais e especializadas pelo SUS (municipalizado). Outro diz respeito ao retorno do fornecimento de fórmulas infantis e suplementos nutricionais pela Coordenadoria da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Catan).