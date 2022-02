Somente a linha de ônibus municipal está liberada para acessar este trecho da rodovia. - Divulgação

Publicado 11/02/2022 10:04 | Atualizado 11/02/2022 10:07

Macaé - O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou à Prefeitura de Macaé que a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do quilômetro 195, próximo à Cabiúnas, seguirá interditada para veículos nesta sexta-feira (11).

As obras na pista foram iniciadas na terça-feira (8) para instalação de galeria subterrânea. A previsão do DER-RJ é que a via seja liberada por volta de 12h. Somente a linha de ônibus municipal está liberada para acessar este trecho da rodovia. A alternativa para os condutores é seguir pela RJ-168 para acessar a BR-101.

A prefeitura informou que disponibilizará equipes de agentes de trânsito nos trevos de Carapebus e da RJ-168, com BR-101, para organizar o tráfego de veículos, que deverá aumentar bastante nestes locais.