Estão inscritos competidores do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Barra de São João, Campos dos Goytacazes, entre outros - Divulgação

Estão inscritos competidores do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Barra de São João, Campos dos Goytacazes, entre outrosDivulgação

Publicado 11/02/2022 10:37

Macaé - A terceira edição da Copa Verão de Pesca de Praia de Macaé acontece no próximo domingo (13), de 8h às 12h, na praia Campista. O evento, que é organizado pelo Clube Macaé de Pesca, conta com o apoio institucional da Prefeitura, por meio das Secretarias Adjuntas de Pesca, Turismo e da Secretaria de Esportes.

A competição foi dividida nas categorias masculina, feminina, master, sênior, avulsa e geral. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (11), através dos telefones (22) 99845-8420, 99711-1442 ou 99826-9714. A premiação será até o quinto colocado na categoria geral.

Para o secretário adjunto de Pesca, Jair Gomes de Barcelos, um evento como este fomenta o turismo e, consequentemente, a economia do município, "já que pessoas de várias cidades estarão presentes", disse.

Já estão inscritos competidores do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Barra de São João, Campos dos Goytacazes, entre outros. Segundo a organização do evento, todo pescado do evento será encaminhado para a Casa do Idoso.

Regras da programação - De acordo com o secretário do Clube Macaé de Pesca, Charles Desanti, os inscritos devem chegar com antecedência para preparar os equipamentos e tomar os seus lugares. "Na sexta-feira (11), vamos fazer o sorteio virtual para definir os setores de cada dupla", falou.

Desanti explica que o material é livre, mas cada competidor poderá usar dois anzóis por vez. "É importante que os participantes também respeitem todos os protocolos sanitários de combate à Covid-19. Iremos manter o distanciamento seguro e, nos momentos de pesagem e verificação, todos deverão usar máscara", garantiu.

O evento conta ainda com os apoiadores: Meireles Pescados, CM Pescados, Centro Sul Pescados e Alan Mansur.