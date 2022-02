Luciano era apontado como autor do triplo homicídio - Foto: Reprodução/Internet.

Luciano era apontado como autor do triplo homicídioFoto: Reprodução/Internet.

Publicado 13/02/2022 11:12 | Atualizado 13/02/2022 11:34

MACAÉ - Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos, apontado como autor da morte de sua mulher e dos tios dela a marretadas em Macaé, no Norte Fluminense, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (13) no quarto de um motel, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, o corpo foi localizado por volta das 2h da madrugada e estava com um lençol amarrado no pescoço, numa atitude que sugere enforcamento. O gerente do motel comunicou o fato à 19ª DP (Tijuca).Erica Suenia Santos Pereira, de 39 anos, e um casal de tios dela foram assassinados a golpes de marreta, na madrugada deste sábado (12), em Macaé, no Norte Fluminense. (Relembre o caso) Conforme a Polícia Militar (PM), Luciano é apontado como autor do triplo homicídio. O corpo de Erica estava dentro da geladeira de sua casa, na Rua D, no bairro Virgem Santa. No mesmo bairro, em um imóvel na Estrada da Virgem Santa, foram encontrados mortos os tios de Erica, Adina de Luna Silva, de 66 anos e José Ferreira dos Santos, 68 anos.Outras duas pessoas, um sobrinho e outra tia de Erica, sofreram golpes de marreta na cabeça, mas sobreviveram. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Macaé (HPM), onde encontram-se internados. Populares informaram à polícia que Luciano fugiu logo após cometar os crimes, no carro de José Ferreira, uma de suas vítimas fatais. Ainda segundo a polícia, Luciano morava no Rio e estava a aproximadamente três anos residindo em Macaé. Ele já possuía anotações criminais por lesão corporal e violência doméstica.