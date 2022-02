O atendimento é feito até a próxima sexta-feira (18), das 8h às 17h. Além disso, o acesso também pode ser feito online, até domingo (20), às 23h59, pelo site da Prefeitura de Macaé - Divulgação

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, iniciou a Consulta Pública nesta segunda-feira (14). A iniciativa visa ouvir a população sobre o atual sistema de transporte público e sugestões para o futuro, já que o município está agilizando o processo para uma nova licitação. Mesmo não sendo obrigatório por lei, o prefeito Welberth Rezende incluiu esse instrumento para que a população possa opinar sobre o quer que seja implementado no transporte coletivo urbano.

Para participar da Consulta Pública, os moradores do município podem se dirigir à sede da Secretaria de Mobilidade Urbana para preencher o formulário e dar sua opinião. O atendimento é feito até a próxima sexta-feira (18), das 8h às 17h. Além disso, o acesso também pode ser feito online, até domingo (20), às 23h59, pelo site da Prefeitura de Macaé, no link: http://consulta.mobilidademacae.com/consulta-publica-transporte/

"Esta é mais uma etapa para a realização do novo processo licitatório do município. Mesmo não sendo obrigatório por lei a realização desta Consulta Pública, o prefeito faz questão de realizar, para dar voz e espaço à população para dizer o que acha do serviço e o que quer para o futuro no transporte público do município. É muito importante a participação de cada um, por isso venha dar sua opinião e fazer suas propostas", afirmou o Secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

O movimento na secretaria foi intenso nesta segunda-feira, com o preenchimento de 265 formulários, além de mais 61 online, até às 12h.

"Eu uso o transporte para trabalho e tratamento de saúde, às 5h30, 11h e 17h. O itinerário atende, mas é precária ainda a quantidade de ônibus", disse Tatiana Rosa Pessanha, moradora da Ajuda de Cima.

"Tem que melhorar o tempo de percurso. O que mais me incomoda são o itinerário e os horários. Também precisa trocar a frota de ônibus que quebra muito", falou Simone Silva das Chagas, que utiliza a linha Lagomar x Parque de Tubos para trabalhar diariamente.

A moradora da Linha Azul, Raquel Gomes, disse que também utiliza o transporte coletivo urbano para ir e vir do trabalho. “Precisa de mais ônibus, ainda tem pouco”.

"Moro nos Cavaleiros e trabalho à noite no Novo Horizonte. Minha avaliação é de que o serviço de transporte é regular, precisa melhorar na questão de horário, com mais ônibus e também no conforto e higiene dos veículos", disse Alice Almeida.