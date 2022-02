A equipe da Defesa Civil foi enviada para Petrópolis que está em situação de calamidade pública devido às fortes chuvas - Divulgação

Publicado 16/02/2022 22:31 | Atualizado 16/02/2022 22:32

Macaé - A prefeitura de Macaé também se solidariza com a cidade de Petrópolis. Na manhã desta quarta-feira (16), uma equipe da Defesa Civil foi enviada para a cidade que está em situação de calamidade pública devido às fortes chuvas. O objetivo é dar apoio operacional e ajudar às vítimas da calamidade.



O secretário Adjunto da Defesa Civil de Macaé, Joseferson de Jesus, observa que a equipe é formada pelo consultor técnico, Tenente Coronel GM Erick Schueller; pela engenheira Ana Paula Paiva e pelo coordenador de Logística, Elias Oliveira.



"Nós estamos na base operacional que foi montada na cidade de Petrópolis, de onde toda a logística de ajuda aos moradores está sendo planejada. O nosso intuito é auxiliar com o nosso apoio operacional e ainda verificar como podemos auxiliar com donativos", informou.



Joseferson acrescentou que a Prefeitura de Macaé planeja instalar postos para arrecadar donativos para as vítimas das fortes chuvas de Petrópolis. Os locais serão divulgados em breve.



Previsão do tempo para Macaé



O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) divulgou que, para esta quinta-feira (17), está previsto 5mm volume de chuvas e ventos a 12 km/h. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e previsão de chuvas a qualquer momento.



Em caso de emergência a população macaense poderá entrar em contato pelo telefone: 199 ou por meio do whatsApp: (22) 98813-8298. Corpo de Bombeiros: 193.