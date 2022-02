A cirurgia corrige o freio ou frênulo da língua ou do lábio da criança, quando há o seu encurtamento, dificultando a movimentação da língua - Divulgação

Publicado 17/02/2022 14:00

Macaé - A cirurgia da linguinha (frenotomia) proporciona aos bebês uma melhor amamentação, alimentação e emissão dos fonemas. Na próxima quarta-feira (16), às 16h, a Coordenadoria Especial de Odontologia, vinculada à Secretaria de Saúde, inaugura a primeira sala exclusiva para este procedimento, na rua Velho Campos, 566. O projeto é exclusivamente municipal e o serviço, gratuito.

"A importância da sala de frenotomia é dar maior acolhimento tanto à mãe, quanto ao bebê. Porque a mãe fica receosa, achando que será uma cirurgia complexa. Na sala, ela tem a certeza de que é uma cirurgia tranquila. E não tem fila de espera para a cirurgia", disse a coordenadora de Odontopediatria, Carla Bitencourt.

A cirurgia corrige o freio ou frênulo da língua ou do lábio da criança, quando há o seu encurtamento, dificultando a movimentação da língua. O diagnóstico para indicação da frenotomia é feito através do teste da linguinha e encaminhamento ao pediatra.

O cadastro para atendimento na semana seguinte é realizado pelos telefones 2762-0539, 2772-0040, 2772-0235, todas as segundas-feiras, das 8h às 17h. Após o agendamento, é necessário apresentar o encaminhamento do pediatra, o teste do pezinho e o cartão do SUS.

A cirurgia, que dura em média 30 minutos, é relativamente simples, realizada por um odontopediatra e acompanhada por auxiliar de saúde bucal. Logo após, a criança já pode ser amamentada. Na sala de frenotomia, há uma cadeira de amamentação para a observação do desempenho das crianças pelos profissionais.

Já são realizadas de 20 a 30 cirurgias por mês desde 2021. Entretanto, elas eram feitas no consultório da Odontopediatria. O aumento da demanda gerou a necessidade de uma sala específica para o atendimento.