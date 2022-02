Entre o corpo discente do Pré-Vest Social, encontram-se professores da rede municipal de ensino de Macaé, muitos com titulação de Mestrado e Doutorado - Divulgação/Maurício Porão

Publicado 17/02/2022 10:00

Macaé - O Pré-Vestibular Social de Macaé já deu início às aulas na Cidade Universitária. Atualmente, o projeto atende a 380 alunos. O Pré-Vestibular Social é um programa de acesso ao ensino superior que tem como objetivo democratizar o ensino universitário no município. Ele recebe alunos que já concluíram ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio.

As inscrições acontecem no final do ano, para início das aulas no ano seguinte. Com o lema "Abrindo Portas para a Universidade", o curso é preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e abrange a revisão de todo conteúdo ministrado nesse ciclo de estudo.

O Pré-Vest recebe alunos oriundos de escola pública ou bolsistas; alunos participantes de programas sociais; alunos que residem em Macaé e ex-estudantes que já passaram pelo programa durante um ano e não evadiram. As aulas são ministradas nos turnos da manhã (7h20 às 12h15), tarde (13h15 às 18h) e noite (18h15 às 22h15), sendo que o curso noturno só contempla aqueles alunos que apresentem comprovante de trabalho que justifique a opção pelo horário.

Entre o corpo discente do Pré-Vest Social, encontram-se professores da rede municipal de ensino de Macaé, muitos com titulação de Mestrado e Doutorado. Durante a recepção aos novos alunos, o coordenador Reginaldo Moraes chamou a atenção dos jovens para a necessidade do uso da máscara, um dos itens do "novo normal" pós-pandemia. Reginaldo convidou os alunos a formarem grupos de estudo e ressaltou a importância da troca de informações.

"Convido-os a frequentarem a Cidade Universitária sempre que puderem. Aqui, vocês podem procurar os professores para esclarecer dúvidas e dificuldades. O aluno que quer estudar, busca e procura ajuda, e qualquer professor sempre está à disposição de um aluno interessado", disse Reginaldo. O coordenador lembrou ainda que a vontade de estudar geralmente gera a capacidade de abrir novas perspectivas e de transformar a vida de qualquer pessoa.

O curso gratuito funciona na Rua Aloísio da Silva Gomes, na Granja dos Cavaleiros, e é destinado a alunos que não têm condições de cursar preparatórios ao ENEM particulares.