"Encontramos uma frota sem condições de estar trafegando pelas rodovias", recordou o prefeito Valmir Lessa - Divulgação/Luan Santos

Publicado 22/02/2022 22:47

A Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu passa a contar com nove novos veículos que irão atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Entre os automóveis entregues nesta terça-feira (22), está uma ambulância equipada e outros oito carros que farão o transporte de pacientes para consultas e exames fora do município.

Com a locação, concretizada através de recursos oriundos de parcerias com o Governo do Estado, o município pretende atender com mais agilidade e conforto os usuários da saúde. Outros quatro veículos estão para chegar, sendo dois com 07 poltronas e duas vans.

"Encontramos uma frota sem condições de estar trafegando pelas rodovias", recordou o prefeito Valmir Lessa durante discurso. "Agradeço ao governador, Cláudio Castro, e ao secretário estadual de obras e infraestrutura, Max Lemos, que intermediou os recursos", frisou o Chefe do Executivo. "Quero tão somente, no meu dia a dia como prefeito, buscar com todo o secretariado, condições de vida para toda a população", finalizou Valmir Lessa.

As condições dos veículos também foi lembrada pelo Secretário de Saúde, Pedro Folly. "Em dez anos que estou no município nunca vi uma frota para o transporte de pacientes igual a essa, que hoje o prefeito Valmir Lessa, o grupo Valmir Lessa, a Secretaria de Saúde, disponibiliza para a população de Conceição de Macabu. O paciente que é transportado nesses carros, precisa sim de um transporte de qualidade", frisou.

O evento, ocorrido na Praça Central, também foi para lançar o programa "Saúde Presente", que irá levar a equipe de saúde até os bairros Macabuenses, ofertando serviços, como marcação de exames e outros agendamentos.